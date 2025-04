Der Digitalwerbungsanbieter verzeichnet umfangreiche Anteilsverkäufe durch den Vorstand nahe dem Jahrestief, während das Unternehmen finanziell stabil bleibt.

Die Aktie des digitalen Werbetechnologieunternehmens PubMatic verzeichnet bedeutende Insiderverkäufe durch mehrere Führungskräfte. Im Fokus steht dabei CEO Rajeev Goel, der kürzlich Aktien im Gesamtwert von mehr als 537.000 Euro veräußerte. Die Transaktionen erfolgten in zwei Schritten: zunächst verkaufte Goel 25.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 9,14 Euro je Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 228.500 Euro entspricht. Diese Aktien wurden vom Goel Family Trust gehalten und der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Rule 10b5-1 Handelsplans. Einen Tag später veräußerte der Unternehmenschef weitere 33.213 Aktien zu einem Durchschnittskurs von etwa 9,31 Euro, was zusätzliche 309.100 Euro einbrachte. Dieser zweite Verkauf diente der Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units. Die Verkäufe finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die PubMatic-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 8,32 Euro notiert und im vergangenen Jahr einen Wertverlust von über 64 Prozent verzeichnet hat. Trotz dieser Kursschwäche weist das Unternehmen solide Fundamentaldaten auf, mit einer beachtlichen Bruttomarge von 65 Prozent und mehr Barmitteln als Schulden in der Bilanz.

Weitere Führungskräfte reduzieren Positionen

Neben dem CEO haben auch andere Führungskräfte des Unternehmens Aktienverkäufe getätigt. Die Chief Growth Officer Paulina Klimenko verkaufte 7.624 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 9,31 Euro, was einem Gesamtwert von etwa 71.000 Euro entspricht. Nach dieser Transaktion hält Klimenko noch 38.592 Aktien der Klasse A direkt. Auch Kumar Mukul, Präsident für Engineering bei PubMatic, trennte sich von 5.401 Aktien zum gleichen Durchschnittskurs, was einen Erlös von rund 50.300 Euro erbrachte. Nach Abschluss aller Transaktionen hält Mukul noch 60.465 Aktien direkt. Bei allen Verkäufen handelte es sich um "sell to cover"-Transaktionen zur Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units. Trotz dieser Insiderverkäufe zeigt PubMatic operativ positive Signale: Im vierten Quartal 2024 übertraf das Unternehmen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,41 Euro die Prognosen deutlich, und die Einnahmen im Bereich Connected TV haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

