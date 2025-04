Der Industriekonzern verzeichnet einen signifikanten Wertverlust von 5,43%, während technische Indikatoren auf Überbewertung hindeuten - trotz beeindruckender Jahresperformance.

3M verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Kursrückgang von 5,43%. Die Aktie notiert aktuell bei 125,40 Euro und liegt damit rund 16 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 149,66 Euro, das Ende Februar erreicht wurde. Der gestrige Kursverlust fiel in einen allgemeinen Marktabschwung, bei dem auch der S&P 500 Index um 4,84% nachgab.

Die negative Entwicklung der vergangenen Tage hat sich damit fortgesetzt. In der letzten Woche verlor der Industriekonzern bereits 6,10% seines Börsenwertes, während der Kurs im Monatsverlauf um mehr als 8% zurückging. Dies steht in starkem Kontrast zur beeindruckenden Jahresperformance - über die letzten zwölf Monate konnte die Aktie trotz der jüngsten Rückschläge um 50,05% zulegen.

Technische Signale

Auffällig ist die Position des Papiers gegenüber wichtigen technischen Indikatoren. Mit einem Abstand von fast 11% zum 50-Tage-Durchschnitt von 140,53 Euro deuten sich kurzfristige Schwächen an. Langfristig betrachtet hält sich die Aktie jedoch stabil über dem 200-Tage-Durchschnitt. Der relative Stärkeindex (RSI) von 77,3 weist zudem auf einen überkauften Zustand hin, was möglicherweise zu weiterer Volatilität in den kommenden Handelstagen führen könnte.

Bemerkenswert ist auch die erhöhte Volatilität mit annualisierten 37,80% über die letzten 30 Tage. Trotz der aktuellen Kursschwäche notiert die Aktie immer noch fast 50% über ihrem 52-Wochen-Tief von 84,03 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde.

