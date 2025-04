Der Tech-Konzern erlebt einen erheblichen Kursrückgang von über 7%, während regulatorische Herausforderungen und potenzielle Geschäftsrisiken die Zukunftsaussichten beeinflussen.

Die Aktie des Technologieriesen Amazon geriet am Donnerstag erheblich unter Druck und verzeichnete einen deutlichen Wertverlust von über 7 Prozent. Während der gesamte Tech-Sektor Federn lassen musste, fiel besonders der E-Commerce- und Cloud-Gigant durch seinen markanten Kurssturz auf. Diese Entwicklung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, da die Aktie seit Wochen um die psychologisch wichtige 160-Euro-Marke pendelt, die von Chartanalysten als entscheidende Unterstützungslinie betrachtet wird. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte weitere deutliche Kursverluste nach sich ziehen. Experten verweisen dabei auf den RSI-Indikator, der bereits in den überverkauften Bereich gefallen ist - was zwar einerseits auf eine technische Gegenbewegung hoffen lässt, andererseits aber auch den negativen Trend bestätigen könnte.

Fundamentale Herausforderungen trüben Aussichten

In starkem Kontrast zu chinesischen Tech-Aktien, die sich trotz der jüngsten Ankündigung von Zollerhöhungen durch Donald Trump verhältnismäßig stabil präsentieren, steht Amazon vor mehreren Herausforderungen. Zwar konnte die Cloud-Sparte AWS im letzten Quartal mit einem Umsatzplus von 19 Prozent auf 28,8 Milliarden US-Dollar punkten, doch belasten zunehmende regulatorische Risiken das Unternehmen. Die Europäische Union untersucht mögliche Wettbewerbsverzerrungen, während in den USA Kartellklagen drohen. Gleichzeitig steht ein möglicher TikTok-Deal im Raum, der einerseits neue Wachstumspotenziale erschließen könnte, andererseits aber auch erhebliche finanzielle und operationelle Risiken birgt. Marktbeobachter sind gespalten: Ein Kursanstieg auf 190-200 Euro scheint möglich, wenn die 160-Euro-Marke hält und das Unternehmen seine Pläne erfolgreich umsetzen kann. Bei einem Durchbruch nach unten könnten jedoch Kursziele von 120-130 Euro realistisch werden - besonders wenn der TikTok-Kauf scheitert oder sich die bereits angespannten Margen im Kerngeschäft weiter verschlechtern.

