AITX's Tochtergesellschaft Robotic Assistance Devices (RAD) erhielt auf den Security Industry Association (SIA) New Products and Solutions (NPS) Awards 2025 die prestigeträchtige Auszeichnung "Judges' Choice Award" und wurde zum Sieger in der Kategorie "Threat Detection and Response Solutions" für ihren Speaking Autonomous Responsive Agent (SARA) gekürt. Die Preisverleihung fand während der ISC West-Konferenz am 2. April statt. Der Aktienkurs von AITX liegt derzeit bei 0,00 USD und verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 4,55%.

SARA ist eine KI-gestützte Plattform, die Sicherheitsvorfälle in Echtzeit verwalten und eskalieren kann. Sie integriert sich nahtlos in das gesamte RAD-Ökosystem und bietet intelligente Automatisierung, die Ereignisse auswertet und angemessene Maßnahmen einleitet, darunter verbale Kommunikation, Alarmeskalation und Live-Video-Streaming. Steve Reinharz, CEO/CTO von AITX und RAD, erklärte: "Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, dass SARA von den SIA NPS-Juroren sowohl mit dem Judges' Choice Award als auch mit dem Kategorie-Sieg ausgezeichnet wurde."

Beeindruckendes Umsatzwachstum

In seinen ungeprüften Finanzergebnissen für das am 28. Februar 2025 endende Geschäftsjahr meldete AITX einen Gesamtjahresumsatz von 6.130.886 USD, was nahezu einer Verdreifachung gegenüber den 2.227.559 USD des vorherigen Geschäftsjahres entspricht. Dieses Wachstum wird auf die Expansion der wiederkehrenden Umsatzbasis und die zunehmende Akzeptanz der autonomen Technologien der vierten Generation in der Branche zurückgeführt.

Der Übergang zur Plattform der vierten Generation hat die Angebote von AITX durch verbesserte KI-Leistung, optimierte Produktionsprozesse und Hardware-Optimierungen erweitert. Dies positioniert das Unternehmen, um die wachsende Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig Margen zu verbessern und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung zu verkürzen. RAD-I, eine Tochtergesellschaft von AITX, verfügt über eine potenzielle Verkaufspipeline mit über 35 Fortune-500-Unternehmen, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Erfolge von AITX spiegeln die Stärkung seiner Position im Markt für KI-gestützte Sicherheitslösungen wider. Die Anerkennung von SARA bei den SIA NPS Awards und das erhebliche Umsatzwachstum unterstreichen die Innovationsfähigkeit des Unternehmens und die Marktakzeptanz seiner Produkte. Mit einem aktuellen Kurs, der 75,58% unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,01 USD liegt und einer negativen Entwicklung von 16% in den letzten 30 Tagen, steht das Unternehmen vor Herausforderungen, verfügt aber über technologische Grundlagen für zukünftiges Wachstum.

Mit der weiteren Expansion seines Produktangebots und seiner Kundenbasis ist AITX gut positioniert, um eine wichtige Rolle in der sich entwickelnden Landschaft der KI- und Sicherheitstechnologie zu spielen.

