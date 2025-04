Die US-Großbank Citigroup verzeichnet erhebliche Kursverluste am Börsenparkett, während steigende Handelsspannungen den gesamten Finanzsektor belasten.

Die Aktie der US-amerikanischen Großbank Citigroup verzeichnet aktuell erhebliche Verluste am Börsenparkett. Der Kurs sackt im vorbörslichen Handel um 6,2 Prozent ab, während der Gesamtmarkt unter massivem Verkaufsdruck steht. Die Wall Street erlebte bereits am Vortag einen dramatischen Einbruch, wobei der Dow Jones Industrial Average in eine Korrekturphase eintrat und mehr als 5,5 Prozent an Wert verlor. Besonders belastend wirken die jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zu umfassenden Zollerhöhungen, die Befürchtungen eines globalen Handelskrieges schüren und damit insbesondere den Bankensektor unter Druck setzen. Im regulären Handel des Vortages hatte die Citigroup-Aktie bereits 4,50 US-Dollar eingebüßt, was die anhaltende Nervosität der Anleger widerspiegelt.

Bankensektor besonders stark betroffen

Die Citigroup reiht sich damit in eine lange Liste von US-Finanzinstituten ein, die unter den aktuellen Marktturbulenzen leiden. Neben der Citigroup verzeichnen auch andere große US-Banken erhebliche Kursverluste: JPMorgan Chase fällt um 6,4 Prozent, Goldman Sachs um 7 Prozent und Morgan Stanley sogar um 6,6 Prozent. Analysten sehen mehrere Faktoren, die den Bankensektor besonders belasten. Einerseits wächst die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abkühlung oder sogar Rezession infolge des sich zuspitzenden Handelskonflikts zwischen den USA und China, der durch die angekündigte chinesische Vergeltungsmaßnahme einer 34-prozentigen Zusatzzollerhebung auf alle US-Waren weiter angeheizt wird. Andererseits könnten die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve - die als Reaktion auf die wirtschaftlichen Verwerfungen wahrscheinlicher werden - die Gewinnmargen der Banken künftig schmälern. Die Investmentbank JP Morgan hat mittlerweile die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession bis zum Jahresende von 40 auf 60 Prozent angehoben, was die düstere Stimmung an den Märkten weiter verstärkt.

