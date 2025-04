Führungskräfte des Cloud-Software-Anbieters investieren über 1,2 Millionen Euro, während Analysten Kurspotenzial sehen und strategische KI-Partnerschaften Wachstum versprechen.

Die Aktie des Cloud-Software-Unternehmens Domo verzeichnete kürzlich einen deutlichen Rückgang und erreichte mit 6,11 Euro ein 52-Wochen-Tief. Inmitten dieser Marktherausforderungen haben jedoch hochrangige Unternehmensvertreter ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens durch erhebliche Aktienkäufe demonstriert. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende erwarb 77.300 Aktien der Klasse B zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 6,50 Euro, was einer Gesamtinvestition von etwa 502.000 Euro entspricht. Zusätzlich kaufte ein Direktor des Unternehmens 120.000 Aktien der Klasse B zu einem durchschnittlichen Kurs von 6,44 Euro, was einer Investition von rund 772.000 Euro gleichkommt. Diese signifikanten Insiderkäufe erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Domo-Aktie innerhalb einer Woche mehr als 16 Prozent an Wert verloren hat. Bemerkenswert ist, dass Analystenprognosen Kursziele zwischen 8 und 16 Euro vorsehen, was auf ein mögliches Unterbewertungsszenario hindeutet. Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf etwa 240 Millionen Euro, wobei der Aktienkurs eine Jahresveränderung von minus 30,77 Prozent aufweist.

Strategische Partnerschaften und Produktentwicklung

Trotz der aktuellen Börsenschwäche hat Domo mehrere strategische Initiativen auf den Weg gebracht, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreichen. Eine neue Partnerschaft mit Human Capital Vue wurde angekündigt, die darauf abzielt, HR-Datenintegration durch den Einsatz von KI-Werkzeugen und Datenkonnektoren zu verbessern. Diese Zusammenarbeit hat bereits zur Verbesserung von Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindungsmetriken geführt. Auf der jährlichen Veranstaltung Domopalooza 2025 präsentierte das Unternehmen zudem mehrere Plattformerweiterungen, darunter den Agent Catalyst - ein neues KI-Tool zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe, das unmittelbar nach seiner Ankündigung über 200 Kundenanfragen erhielt. Analysten bewerten diese Entwicklungen positiv: Citizens JMP hält an einer "Market Outperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 16 Euro fest, während Cantor Fitzgerald die Aktie weiterhin mit "Overweight" und einem Kursziel von 11 Euro einstuft. Beide Analysehäuser heben das starke Partnerökosystem und den strategischen Fokus auf KI-Integration als Schlüsselfaktoren für ihre Einschätzungen hervor.

