Der Dentalausrüster zeigt trotz massiver Kursrückgänge und finanzieller Herausforderungen eine attraktive Bewertung mit beachtlicher Dividendenrendite von 4,7%.

Dentsply Sirona weist aktuell ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,73 auf, was einem Rückgang von 28,43% gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 entspricht. Diese Kontraktion deutet auf eine signifikante Neubewertung durch den Markt hin, obwohl das Unternehmen seine Sektorposition beibehält. Der Aktienkurs schloss am Freitag mit 12,41 € und liegt damit knapp 58% unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,27 €, das erst vor wenigen Tagen am 9. April 2024 erreicht wurde.

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen eine Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden Dollar. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 4,71% bei einer jährlichen Ausschüttung von 0,64 Dollar. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz liegt für 2025 bei 1,2x. Für das laufende Jahr wird ein Nettogewinn von 370,28 Millionen Dollar prognostiziert, was eine deutliche Erholung nach dem Verlust von 910 Millionen Dollar im Jahr 2024 darstellen würde. Besonders alarmierend erscheint der Kursverlust von 57,89% innerhalb der letzten zwölf Monate sowie der Jahresverlust von über 32% seit Anfang 2025.

Dentsply Sirona hält an seiner Position als verlässlicher Dividendenzahler fest. Das Unternehmen konnte bisher 24 aufeinanderfolgende Jahre Dividenden ausschütten, die quartalsweise ausgezahlt werden (Januar, April, Juli, Oktober). Der nächste Ex-Dividenden-Termin ist der 28. März 2025 für die Auszahlung am 11. April. Die aktuelle Rendite liegt mit 4,92% deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Segmentanalyse und Bewertungsüberlegungen

Die Umsatzgenerierung teilt sich in zwei Hauptbereiche auf: Technologien & Ausrüstung (57%) mit CAD/CAM-Systemen, Bildgebungsgeräten und Behandlungseinheiten sowie Verbrauchsmaterialien (43%) mit restaurativen Materialien, endodontischen Werkzeugen und Produkten zur Präventivpflege. Das Unternehmen setzt seine Innovationsstrategie im Bereich der digitalen Zahnmedizin durch sein CEREC-System und andere vernetzte Technologielösungen fort.

Zentrale Bewertungskennzahlen deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,73 im Vergleich zum historischen Durchschnitt. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz wird voraussichtlich bis 2026 auf 1,09x sinken. Der Analystenkonsens sieht ein Kurspotenzial von 47,28% auf ein durchschnittliches Kursziel von 20 Dollar.

Anleger sollten jedoch die negative Gewinnmarge der letzten zwölf Monate von -23,99% und das erhöhte Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 118,27% beachten. Diese Faktoren könnten die aktuelle Skepsis des Marktes rechtfertigen. Besonders besorgniserregend erscheint die Tatsache, dass die Aktie aktuell nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 12,36 € notiert und mehr als 38% unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Als global agierendes Unternehmen mit Aktivitäten in über 40 Ländern und 16.000 Mitarbeitern weltweit bleibt Dentsply Sirona grundsätzlich gut positioniert, um von langfristigen Trends in der Digitalisierung der Zahngesundheit zu profitieren. Die jüngste Performance deutet jedoch auf Herausforderungen bei der Umwandlung der technologischen Führungsposition in konsistente Rentabilität hin.

