Der Großhändler erweitert sein Sortiment, passt das Gastronomieangebot an und kündigt wichtige betriebliche Veränderungen an, während die Aktie trotz Kursschwankungen im Jahresvergleich zulegt.

Costco Wholesale hat mehrere strategische Änderungen bekannt gegeben, die auf eine Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz abzielen. Die Aktie des Unternehmens schloss am vergangenen Freitag bei 837,70 Euro und verzeichnete damit einen deutlichen Tagesverlust von 4,45 Prozent. Im Jahresvergleich liegt das Papier jedoch mit einem Plus von 28,70 Prozent weiterhin deutlich im positiven Bereich.

Die angekündigten Neuerungen umfassen erweiterte Produktangebote, Änderungen im Restaurantbereich sowie Anpassungen im Geschäftsbetrieb. Im April führte Costco eine Reihe beliebter Produkte zu Preisen unter 10 Dollar ein, darunter einen 30er-Pack Sunny D Tangy Original für 8,99 Dollar, drei Großflaschen Ragu Old World Style Pasta Sauce für 7,29 Dollar sowie einen 40-Unzen-Beutel Dot's Homestyle Pretzels für 7,49 Dollar. Diese Angebote sind den ganzen April über verfügbar und unterstreichen Costcos Strategie, Mitgliedern kostengünstige Optionen anzubieten.

Änderungen im Restaurantbereich und Geschäftsbetrieb

Im Restaurantbereich führt Costco 2025 mehrere Neuerungen ein, während das ikonische Angebot von Hot Dog mit Getränk für 1,50 Dollar bestehen bleibt. Bereits im März wurde ein neuer Erdbeer-Bananen-Smoothie eingeführt, der bei den Kunden auf positive Resonanz stieß. Für das dritte Quartal ist die Wiedereinführung des beliebten warmen Putenbrust-Provolone-Sandwiches geplant, das mehrere Jahre nicht auf der Speisekarte stand. Zudem plant das Unternehmen für den Sommer einen Wechsel des Getränkelieferanten von Pepsi zu Coca-Cola, was eine signifikante Änderung nach zwölfjähriger Zusammenarbeit mit Pepsi darstellt.

Zu Ostern wird Costco alle 617 US-Filialen am 20. April für 24 Stunden schließen, was der Unternehmenstradition entspricht, an wichtigen Feiertagen geschlossen zu bleiben. Der Online-Shop wird während dieser Zeit jedoch weiterhin verfügbar sein. Die Aktie notiert derzeit etwa 19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.030,40 Euro vom Februar dieses Jahres und liegt mit einem Wert von 837,70 Euro knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Auf der Arbeitsbeziehungsebene stimmten die von der Teamsters-Gewerkschaft vertretenen mehr als 18.000 Costco-Mitarbeiter im Januar 2025 für einen Streik und forderten "faire Löhne und Zusatzleistungen". Diese Entwicklung unterstreicht die laufenden Arbeitsdiskussionen innerhalb des Unternehmens und die Bedeutung, Mitarbeiteranliegen anzugehen, um die betriebliche Harmonie aufrechtzuerhalten. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 33,59 Prozent zeigt die Aktie derzeit erhöhte Schwankungsanfälligkeit.

