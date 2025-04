Der Kurs des Softwareunternehmens erholt sich mit 2,32 Prozent Zuwachs, bleibt jedoch unter Vormonatsniveau. Analysten sehen trotz Kursschwäche hohes Potenzial.

Die Aktie des CAD-Spezialisten Mensch und Maschine (MuM) verzeichnete am gestrigen Handelstag einen deutlichen Anstieg von 2,32 Prozent auf 49,70 Euro. Damit setzt sich die leichte Erholungsbewegung fort, nachdem der Titel in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war. Besonders bemerkenswert ist dieser Kursanstieg vor dem Hintergrund der bevorstehenden Quartalszahlen, die das Unternehmen am 23. April 2025 veröffentlichen wird. Trotz der aktuellen Aufwärtsbewegung liegt die Aktie weiterhin rund 5 Prozent unter ihrem Monatsniveau und notiert mit einem Abstand von mehr als 22 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Die Marktstimmung für den CAD-Softwareanbieter bleibt trotz der jüngsten Kursschwäche überraschend positiv. Sämtliche vier Analysten, die den Titel beobachten, sprechen eine Kaufempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65,25 Euro und signalisiert damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 33 Prozent. Dies steht im Kontrast zu den zuletzt nach unten revidierten Umsatzerwartungen der Experten, was auf einen gewissen Pessimismus hinsichtlich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung hindeutet.

Mit einem aktuellen KGV von rund 28 für das laufende Jahr ist die Bewertung des Wessling-basierten Unternehmens nicht günstig, was die verhaltene Kursentwicklung teilweise erklärt. Dennoch überzeugt MuM mit hohen Margen und einer soliden Finanzlage, was die positive Grundhaltung der Analysten untermauert. Anleger blicken nun gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen, die Aufschluss über die weitere Entwicklung geben werden.

