Der MediaMarkt-Saturn-Konzern verzeichnet trotz attraktiver Bewertung und positiver Analystenprognosen eine technische Korrekturphase nach beeindruckendem Jahresgewinn

Nach einer beeindruckenden Jahresperformance von über 51 Prozent befindet sich die Ceconomy Aktie aktuell in einer technischen Korrekturphase. Der Kurs des MediaMarkt-Saturn-Mutterkonzerns notierte am gestrigen Handelstag bei 2,92 Euro, was einem leichten Tagesplus von 1,39 Prozent entspricht. Dennoch zeigt der jüngste Trend deutlich nach unten: In den vergangenen sieben Handelstagen verlor das Papier mehr als 12 Prozent an Wert, auf 30-Tage-Sicht sogar 17,19 Prozent. Damit entfernt sich die Aktie zunehmend von ihrem erst vor einem Monat erreichten 52-Wochen-Hoch bei 3,53 Euro.

Die Korrektur erfolgt trotz attraktiver Fundamentaldaten - mit einem prognostizierten KGV von 7,90 für 2025 und einem äußerst niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,13 erscheint die Bewertung auf den ersten Blick günstig. Analysten bewerten die Aktie durchweg positiv bis neutral: Von acht Experten raten vier zum Kauf und vier zum Halten des Papiers, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,54 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 19 Prozent entspricht.

Mischung aus Stärken und Herausforderungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ceconomy ?

Die Einzelhandelskette für Unterhaltungselektronik sieht sich in einem herausfordernden Marktumfeld operativen Schwierigkeiten gegenüber. Während das seit 2017 eigenständige Unternehmen einerseits von seiner starken Marktposition in Europa profitiert, bereiten fragile Margen und eine unzureichende Rentabilität den Investoren Sorge. Besonders bemerkenswert: Die Analysten haben ihre Umsatzprognosen zuletzt deutlich angehoben, während sie gleichzeitig ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigierten - ein Hinweis auf anhaltenden Margendruck im wettbewerbsintensiven Elektronikhandel.

Insgesamt steht Ceconomy mit seiner Omnichannel-Strategie und dem Fokus auf digitale Transformation vor der Herausforderung, die Balance zwischen Online- und stationärem Handel zu optimieren. Der aktuelle Kursrückgang könnte für langfristig orientierte Anleger eine Einstiegsgelegenheit darstellen, angesichts der fundamentalen Unterbewertung und des positiven Analystenausblicks.

Anzeige

Ceconomy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ceconomy-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten Ceconomy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ceconomy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ceconomy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...