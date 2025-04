Der finnische Telekommunikationsriese verzeichnet einen markanten Kurseinbruch von über 6 Prozent, während Experten dennoch Potenzial sehen und das Kursziel anheben.

Die Nokia Aktie musste am heutigen Handelstag einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Der Kurs des finnischen Telekommunikationskonzerns sackte um 6,01% auf 4,10 Euro ab und setzt damit seinen Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Auf Wochensicht hat das Papier sogar 15,86% an Wert eingebüßt, nachdem die Aktie erst am 1. April ihr 52-Wochen-Hoch bei 4,98 Euro erreicht hatte. Besonders bemerkenswert ist dieser Einbruch vor dem Hintergrund, dass Nokia am 24. April seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen wird.

Analysten zeigen sich trotz des aktuellen Kursrückgangs mehrheitlich optimistisch. Von 22 Analysten, die Nokia beobachten, empfehlen 40,9% die Aktie zum Kauf, während ebenfalls 40,9% zum Halten raten. Erst am 3. April bestätigte ein Analystenhaus seine Kaufempfehlung, und am Tag zuvor wurde das Kursziel für Nokia angehoben. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 4,96 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 12% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Fundamentaldaten bleiben solide trotz Kursrutsch

Die fundamentale Situation von Nokia stellt sich trotz der jüngsten Kursverluste weiterhin attraktiv dar. Das Unternehmen verfügt über eine starke finanzielle Position mit hohen Liquiditätsreserven und guten Gewinnmargen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 wird mit 15,61 angegeben, was im Branchenvergleich moderat erscheint. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,04 ist die Aktie aus dieser Perspektive günstig bewertet.

Positiv zu vermerken ist zudem, dass Nokia regelmäßig Quartalsdividenden ausschüttet - zuletzt am 3. Februar 2025 in Höhe von 0,03 Euro je Aktie. Die nächste Dividendenauszahlung steht Anfang Mai an. Neben den bevorstehenden Quartalszahlen dürften Investoren auch die für den 29. April anberaumte Jahreshauptversammlung mit Spannung erwarten. Dort könnten wichtige Weichenstellungen für den weiteren Geschäftsverlauf des 5G-Netzwerkausrüsters vorgenommen werden, der trotz des aktuellen Kurseinbruchs auf Jahressicht immer noch ein Plus von 28,10% vorweisen kann.

