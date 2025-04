Der Kommunikationssystemhersteller verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg von 8,39% auf 8,40 Euro, übertrifft das durchschnittliche Analystenkursziel und behauptet positive Jahresentwicklung.

Die Aktie des Kommunikationssystemherstellers Ceotronics verzeichnete am 7. April 2025 einen bemerkenswerten Anstieg von 8,39 Prozent auf 8,40 Euro. Dieser deutliche Kurssprung folgt auf eine mehrwöchige Konsolidierungsphase, in der das Papier innerhalb eines Monats rund 11,58 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz der jüngsten Volatilität seit Jahresbeginn ein Plus von 41,18 Prozent aufweist und damit die starke Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzt. Der Kurs liegt aktuell knapp 7,72 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine positive kurzfristige Dynamik hindeutet. Dennoch bleibt die Aktie mit einem Abstand von über 22 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,80 Euro, das erst am 17. März 2025 erreicht wurde.

Starke Analystenbewertungen trotz hoher Bewertungskennzahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ceotronics ?

Die zwei Analysten, die Ceotronics regelmäßig bewerten, zeigen sich ungewöhnlich einig in ihrer positiven Einschätzung. Beide empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 7,935 Euro liegt - inzwischen bereits überschritten durch den aktuellen Kurs. Besonders die Wachstumsaussichten und die kontinuierlich nach oben revidierten Umsatz- und Gewinnerwartungen scheinen die Analysten zu überzeugen. Allerdings wirft das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,03 Fragen zur Bewertung auf, liegt es doch deutlich über der Prognose für 2025 (KGV 15,84). Auch das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -4,95 könnte kritisch betrachtet werden, obwohl diese Kennzahl in der Telekommunikationsausrüster-Branche durchaus üblich ist. Mit einer Marktkapitalisierung von 60,65 Millionen Euro bleibt Ceotronics ein vergleichsweise kleiner Akteur am Kapitalmarkt.

Anzeige

Ceotronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ceotronics-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten Ceotronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ceotronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ceotronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...