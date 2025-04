Der führende Baumaschinenhersteller verzeichnet einen signifikanten Kursrückgang von über 22% im letzten Monat, während Experten ihre Prognosen anpassen.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar verzeichnete am 7. April 2025 einen dramatischen Kursverlust, wobei die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief von 251,50 Euro fiel. Mit einem Tagesverlust von 4,01 Prozent setzte sich damit der negative Trend der vergangenen Wochen fort. Besonders besorgniserregend für Anleger: Allein in den letzten 30 Tagen hat der Titel über 22 Prozent an Wert eingebüßt. Verantwortlich für den jüngsten Kurseinbruch ist eine Herabstufung durch mehrere Analysehäuser, die ihre Kursziele für den weltweiten Bau- und Bergbaumaschinenhersteller nach unten korrigierten.

Auffällig ist die zunehmende Skepsis der Finanzexperten. Erst gestern erfolgte ein weiteres Downgrade, nachdem bereits am 2. April ein Analysehaus sein Kursziel von 346 auf 300 US-Dollar gesenkt hatte. Auch ein weiteres Bankhaus reduzierte sein Preisziel von 475 auf 425 US-Dollar bei gleichbleibender Einstufung. Dennoch zeigt sich ein gespaltenes Meinungsbild unter den 27 Caterpillar beobachtenden Analysten: Während 42,9 Prozent zum Halten raten, sehen ebenso viele die Aktie positiv. Nur drei Experten empfehlen den Verkauf des Titels.

Fundamentale Herausforderungen und Q1-Ausblick

Die negativen Kursreaktionen spiegeln die fundamentalen Herausforderungen wider, mit denen der Konzern konfrontiert ist. Insbesondere wurden die Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr nach unten korrigiert, und die Analysten erwarten eine Verlangsamung des Geschäftsbetriebs. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von mehr als 25 Prozent unterstreicht die technische Schwäche der Aktie.

Mit Spannung wird nun die für den 24. April angesetzte Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q1 2025 erwartet. Angesichts der gesenkten Gewinnerwartungen durch die Analysten in den vergangenen Monaten könnten diese Zahlen richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein. Trotz der aktuellen Schwäche sollten Anleger beachten, dass Caterpillar mit einem KGV von 11,17, basierend auf den Zahlen von 2024, fundamental nicht überteuert erscheint. Die am 21. Januar 2025 gezahlte vierteljährliche Dividende von 1,41 USD bietet zudem einen gewissen Anreiz für langfristig orientierte Investoren.

