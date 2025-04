Der Videospielhändler profitiert von CEO Cohens verstärkten Investitionen und der Integration von Bitcoin, während fundamentale Bewertungskennzahlen skeptisch stimmen.

Die GameStop Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und legte am gestrigen Handelstag um weitere 3,13% auf 22,09 Euro zu. Seit dem Wochenbeginn konnte das Papier bereits 7,03% an Wert gewinnen - ein klares Zeichen für das wiedererwachte Anlegerinteresse am einstigen Meme-Stock. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 120,67% hat sich der Kurs binnen zwölf Monaten mehr als verdoppelt, was angesichts des negativen Analystenkonsens überraschen mag.

Hauptursache für die jüngste Rallye sind die massiven Aktienkäufe durch CEO Ryan Cohen, der sein persönliches Investment in GameStop deutlich ausgebaut hat. Zudem sorgte die Ankündigung, Bitcoin als Bestandteil der Unternehmenskasse zu integrieren, für zusätzlichen Rückenwind. Diese strategische Neuausrichtung wird von vielen Anlegern als innovativer Schritt bewertet, der das angeschlagene Geschäftsmodell des Videospielhändlers ergänzen könnte.

Meme-Dynamik trifft auf fundamentale Herausforderungen

Die erneute Aufmerksamkeit für die GameStop Aktie wird zusätzlich durch das Comeback des als "Roaring Kitty" bekannten Retail-Investors befeuert, der maßgeblich am Short-Squeeze von 2021 beteiligt war. Dies verleiht dem Papier neue Dynamik in sozialen Medien, trotz der fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens.

Aus fundamentaler Sicht bleibt die Lage jedoch angespannt. Mit einem KGV von 75,09 für das laufende Jahr ist die Aktie im Branchenvergleich deutlich überbewertet. Der einzige aktiv bewertende Analyst stuft das Papier weiterhin als Verkauf ein und hat sein Kursziel kürzlich auf 13,50 USD angehoben - was immer noch rund 42% unter dem aktuellen Niveau liegt. Gleichzeitig zeigt die verbesserte ESG-Bewertung mit einem MSCI-Rating von A, dass GameStop in Nachhaltigkeitsfragen Fortschritte macht. Die hohe Volatilität von annualisierten 76,85% verdeutlicht jedoch das erhebliche Risiko für Anleger.

