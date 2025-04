Der Nickelproduzent verzeichnet anhaltende Kursverluste, während Marktexperten mit ihren optimistischen Kurszielen ein erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren

Der Rohstoffkonzern Canada Nickel Company verzeichnet in der ersten Aprilwoche 2025 weiterhin Kursverluste. Zum Handelsschluss am 7. April notierte die Aktie bei 0,6448 USD, was einem Tagesverlust von 4,62 Prozent entspricht. Die jüngste Entwicklung reiht sich in eine längere Schwächephase ein: Auf Monatssicht beträgt der Rückgang bereits 3,66 Prozent, während das Minus im Jahresvergleich sogar bei dramatischen 35,93 Prozent liegt. Damit notiert das Papier zwar noch etwa 18 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief vom Februar 2025, bleibt jedoch weiterhin weit vom Jahreshoch entfernt, das vor fast genau einem Jahr erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz schwacher Performance optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche zeigen sich Experten erstaunlich zuversichtlich für die Zukunft des kanadischen Nickelproduzenten. Alle vier beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei drei ein klares "KAUFEN" und einer sogar ein "OUTPERFORM" als Einstufung aussprechen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,075 CAD sehen die Experten ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von knapp 242 Prozent. Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 2,50 CAD noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die anhaltende Zuversicht basiert vermutlich auf der strategischen Positionierung des Unternehmens im wachsenden Markt für Batteriemetalle und dem Potenzial des Crawford Nickel-Kobalt-Projekts in Ontario, das zu den größten Basismetallprojekten weltweit zählt.

