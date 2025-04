Der IT-Dienstleister gewinnt trotz leichten Kursrückgangs Aufmerksamkeit von Analysten, wobei Jefferies eine Kaufempfehlung ausspricht und Experten Potenzial sehen.

Die Bechtle-Aktie präsentierte sich in den vergangenen Wochen trotz herausfordernder Marktbedingungen vergleichsweise stabil. Am gestrigen Handelstag verzeichnete der IT-Dienstleister zwar einen leichten Kursrückgang von 0,85 Prozent auf 32,67 Euro, dennoch rückt das Unternehmen verstärkt in den Fokus von Analysten. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Bewertung durch das Analysehaus Jefferies, das am 7. April seine Kaufempfehlung für den IT-Systemhausanbieter bekräftigte und damit ein positives Signal für Anleger setzte.

Die Aktie des Neckarsulmer Unternehmens befindet sich derzeit rund 10 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 29,90 Euro aus dem Januar 2025, liegt aber nach wie vor deutlich unter ihrem Jahreshoch. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 4,25 Milliarden Euro bleibt Bechtle ein Schwergewicht im deutschen IT-Sektor, obwohl die Aktie auf Monatssicht rund 14 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Analysten gespalten trotz attraktiver Bewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bechtle ?

Die Expertengemeinschaft zeigt sich hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Bechtle-Aktie uneinig. Während Jefferies auf eine positive Entwicklung setzt und die Aktie zum Kauf empfiehlt, bleibt die UBS bei ihrer neutralen Einschätzung, die sie Anfang April bestätigte. Auch Berenberg hält an seinem "Neutral"-Rating fest. Insgesamt empfehlen jedoch 50 Prozent der zwölf analysierenden Experten den Titel zum Kauf, während nur zwei Analysten eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten.

Fundamental betrachtet erscheint Bechtle mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,65 und einem für 2025 prognostizierten KGV von 17,16 vergleichsweise günstig bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 41,66 Euro und deutet auf ein Potenzial von rund 29 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau hin. Allerdings haben die Analysten ihre Gewinnerwartungen in den letzten Monaten nach unten korrigiert, was auf eine gewisse Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung hindeutet.

Anzeige

Bechtle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bechtle-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Bechtle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bechtle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bechtle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...