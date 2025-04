Der italienische Kabel- und Systemspezialist erlebt massive Kursverluste trotz positiver Experteneinschätzungen und günstiger fundamentaler Bewertungskennzahlen.

Die Prysmian-Aktie verzeichnet aktuell einen beispiellosen Abverkauf. Allein gestern fiel der Kurs des italienischen Kabel- und Systemspezialisten um weitere 2,34 Prozent auf 42,26 Euro, womit das Papier auf ein neues 52-Wochen-Tief absackte. Der Negativtrend hat sich in den letzten Wochen dramatisch verschärft - innerhalb der vergangenen sieben Handelstage brach die Aktie um 17,30 Prozent ein, während der Monatsverlust bei fast 20 Prozent liegt. Mit einer Jahresperformance von minus 32,66 Prozent seit Januar 2025 gehört Prysmian zu den größten Verlierern im europäischen Technologiesektor.

Analysten bleiben trotz Kurssturz überwiegend optimistisch

Besonders bemerkenswert ist die hohe Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kursverfall und den Analystenmeinungen. Von 18 beobachtenden Experten empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst bearish eingestellt ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 69,71 Euro erstaunliche 65 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die fundamentalen Kennzahlen deuten ebenfalls auf eine Unterbewertung hin - mit einem KGV von 19,28 für 2025 und einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,83 erscheint die Aktie günstig bewertet. Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die am 8. Mai anstehende Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse, die möglicherweise als Katalysator für eine Trendwende dienen könnte. Zuvor steht jedoch noch am 16. April die Jahreshauptversammlung an, bei der sich das Management zu den jüngsten Entwicklungen äußern dürfte.

