Der Luxuskonzern verzeichnet erhebliche Wertverluste von über 36% im Jahresvergleich, während gleichzeitig bedeutende Führungswechsel bei Tochtermarken stattfinden.

Die LVMH-Aktie setzt ihren besorgniserregenden Abwärtstrend fort und steht am 08. April 2025 unter enormem Druck an der wichtigen 500-Euro-Marke. Nach einem weiteren Kursverlust von 2,62 Prozent notiert die Aktie des Luxusgüterkonzerns bei 512,00 Euro und liegt damit exakt auf dem 52-Wochen-Tief. Besonders alarmierend ist die Performance der letzten Wochen: Ein Rückgang von über 18 Prozent im vergangenen Monat sowie ein Minus von 36,61 Prozent im Jahresvergleich haben das Papier weit von seinem 52-Wochen-Hoch bei 805,50 Euro entfernt.

Für Anleger ist diese Entwicklung umso dramatischer, da die Analysten trotz der Kursschwäche mehrheitlich optimistisch bleiben. Von 27 Experten halten 18 an ihrer positiven Einschätzung fest und stufen LVMH mit "Kaufen" oder "Outperform" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 727,37 Euro erstaunliche 43,3 Prozent über dem aktuellen Niveau - allerdings wurden zuletzt mehrere Kursziele nach unten korrigiert.

Personelle Umstrukturierungen inmitten der Kursturbulenzen

Während die Aktie schwächelt, sind beim Luxuskonzern wichtige personelle Veränderungen im Gange. Wie LVMH gestern bekannt gab, wird Ramon Ros zum 1. Juli die Position des CEO bei der Tochter Fendi übernehmen. Der Manager war zuvor als President und CEO für das China-Geschäft des Konzerns verantwortlich. Diese Ernennung ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Managements bei mehreren Luxusmarken des Konzerns, darunter auch Louis Vuitton und Kenzo. Die Umstrukturierungen erfolgen in einer Phase, in der LVMH mit schwindender Nachfrage in wichtigen Märkten und der deutlichen Abkühlung des Luxussektors konfrontiert ist. Experten sehen in den Personalentscheidungen den Versuch, das operative Geschäft zu stärken und den Konzern für die aktuelle Schwächephase zu rüsten.

