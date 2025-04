Der französische Spieleentwickler verzeichnet einen überraschenden Kursgewinn von über 5%, steht jedoch weiterhin im Spannungsfeld zwischen günstiger Bewertung und unsicheren Zukunftsaussichten.

Die Aktie des französischen Videospielentwicklers UBI Soft Entertainment verzeichnete am 8. April 2025 einen deutlichen Kursanstieg von 5,57 Prozent auf 9,458 Euro. Dieser Aufwärtstrend kommt nach einem historischen Tiefstand, nachdem die Aktie am Vortag ihr 52-Wochen-Tief von 8,96 Euro erreicht hatte. Trotz der heutigen Erholung zeigt das Papier eine besorgniserregende Gesamtentwicklung: In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie fast 16 Prozent an Wert und liegt im Jahresvergleich sogar mehr als 52 Prozent im Minus.

Die dramatische Talfahrt des Kurses steht im starken Kontrast zu den Einschätzungen der Analysten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 17,01 Euro prognostizieren - was einem Aufwärtspotenzial von über 93 Prozent entspricht. Interessanterweise bewerten 17 Analysten die Aktie mehrheitlich mit "Halten" (64,7 Prozent), während 35,3 Prozent eine positive Einschätzung abgeben. Kein einziger Analyst rät derzeit zum Verkauf des Papiers.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens fällt zwiespältig aus. Einerseits weist UBI Soft mit einem aktuellen KGV von 7,84 und einem KUV von 0,54 auf eine Unterbewertung hin. Das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,30 deutet ebenfalls auf eine attraktive Bewertung hin. Die starken Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werden als besondere Stärke hervorgehoben.

Andererseits belasten schwache Prognosen zum Umsatzwachstum und kontinuierliche Gewinnrevisionen nach unten den Kurs. Analysten haben in den vergangenen Monaten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen wiederholt reduziert. Die erheblichen Unterschiede bei den Kurszielen der Analysten (zwischen 10,10 und 30,00 Euro) unterstreichen die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Entwicklers bekannter Spielereihen wie "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Tom Clancy's Rainbow Six".

