Der US-Süßwarenkonzern setzt seine kurzfristige Erholung mit einem Kursplus fort, während Experten vor den nahenden Quartalszahlen zurückhaltend bleiben.

Die Hershey Aktie verzeichnete am heutigen Dienstag einen Kursanstieg von 1,08 Prozent auf 152,10 Euro, nachdem der Wert bereits am Montag um 2,17 Prozent zulegen konnte. Der amerikanische Süßwarenkonzern setzt damit seine kurzfristige Erholung fort, nachdem die Aktie in den vergangenen 30 Tagen einen erheblichen Rückgang von 11,55 Prozent verbuchen musste. Mit der aktuellen Kursentwicklung entfernt sich das Papier weiter vom 52-Wochen-Tief bei 139,36 Euro, das Anfang Februar 2025 erreicht wurde, bleibt jedoch mit einem Abstand von 21,66 Prozent deutlich unter dem Jahreshoch von 194,16 Euro vom 13. Mai 2024.

Anleger blicken gespannt auf bevorstehende Quartalszahlen

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich nun auf die für den 1. Mai 2025 angesetzte Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025. Analysten stehen dem Süßwarenriesen jedoch mehrheitlich neutral gegenüber: Von 27 Experten empfehlen lediglich vier den Kauf der Aktie, während 18 zum Halten raten und fünf sogar einen Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 163,52 US-Dollar (umgerechnet etwa 150 Euro) nur knapp über dem aktuellen Niveau.

Besonders die fundamentalen Schwächen belasten den Konzern. Trotz der hohen Rentabilität und beachtlichen Margen sehen Analysten nur begrenztes Potenzial für Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Mit einem erwarteten KGV von 26,54 für 2025 wird die Aktie als relativ teuer eingestuft. Zudem haben Experten in den vergangenen Monaten ihre Gewinnerwartungen mehrfach nach unten korrigiert, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gedämpft hat.

