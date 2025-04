Der Halbleiterriese verzeichnet erhebliche Kursschwankungen nach neuen Zollankündigungen, während Analysten potenzielle Umgehungsstrategien und Erholungschancen identifizieren.

Die Aktie des Chipgiganten Nvidia befindet sich aktuell in einem turbulenten Umfeld. Nach der Ankündigung von Donald Trumps weltweiten Zollplänen verlor das Papier innerhalb von zwei Handelstagen fast 15 Prozent an Wert - ein massiver Rückschlag für den KI-Favoriten der Wall Street. China hat bereits mit Gegenzöllen in Höhe von 34 Prozent auf die US-Maßnahmen reagiert, während chinesische Produkte mittlerweile mit Zöllen von bis zu 54 Prozent belegt sind. Für Taiwan, wo Nvidia zahlreiche Produktionspartner hat, liegen die Zölle bei 32 Prozent. Zum Wochenstart konnte die Aktie jedoch einen ersten Erholungsversuch starten und ging mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Am folgenden Tag drehte der Kurs nach starkem Start allerdings wieder leicht ins Minus, mit einem minimalen Rückgang von 0,07 Prozent. Die Nervosität an der Wall Street bleibt hoch, und Nvidia steht weiterhin im Fokus der Zolldiskussion.

Lichtblick durch mögliches Zollschlupfloch

Trotz der angespannten Lage sehen Analysten Chancen für eine Erholung des Nvidia-Kurses. Ein Analyst von Bernstein hat bei der Untersuchung von Nvidias Geschäftsdaten ein mögliches Schlupfloch in der Zollproblematik entdeckt: Lieferungen über Mexiko könnten dem Unternehmen helfen, einen Teil der Trumpschen Zölle zu umgehen. Zudem zeigt sich die Bank of America in einer kürzlich veröffentlichten Research-Note optimistisch und spricht eine Kaufempfehlung für die Aktie aus. Die Experten sehen sogar ein Kurspotenzial von über 100 Prozent. Dennoch bleibt die Situation kritisch. Trump hat jüngst ein Angebot der EU für eine Freihandelszone mit den USA für Industriegüter abgelehnt, was die generelle Handelssituation weiter verschärft. Auch wenn diese Entscheidung Nvidia nicht direkt oder besonders hart treffen dürfte, rechnen die Märkte mit anhaltenden Belastungen. Die Aktie ist derzeit stark überverkauft, und Erholungsversuche könnten jederzeit starten, wobei die weitere Entwicklung der Zollsituation entscheidend sein wird.

