Spaniens größte Bank evaluiert strategische Möglichkeiten für ihre 62-prozentige Beteiligung an Santander Bank Polska im Wert von ca. 8 Milliarden US-Dollar.

Die spanische Großbank Banco Santander erwägt verschiedene Optionen für ihre Mehrheitsbeteiligung an der polnischen Tochtergesellschaft Santander Bank Polska, darunter auch einen möglichen Verkauf. Laut Branchenkreisen hat die Bank bereits einen Berater engagiert, um ihre 62-prozentige Beteiligung an der polnischen Einheit zu überprüfen. Die Beteiligung wird aktuell mit etwa 8 Milliarden US-Dollar bewertet, basierend auf dem jüngsten Aktienkurs. Die spanische Bank, die als größtes Kreditinstitut des Landes gilt, soll bereits erste Kontakte geknüpft haben, um das Interesse potenzieller Investoren an der polnischen Tochter zu sondieren.

Zukunft der polnischen Beteiligung noch offen

Die Gespräche befinden sich Insidern zufolge noch in einem frühen Stadium, und eine endgültige Entscheidung ist bislang nicht gefallen. Zu den möglichen Szenarien gehört, dass Santander den Vermögenswert für einen längeren Zeitraum behält oder lediglich eine teilweise Reduzierung seiner Beteiligung an der polnischen Einheit in Betracht zieht. Santander Bank Polska ist die drittgrößte Bank in Polen und entstand 2001 durch die Fusion von Bank Zachodni S.A. und Wielkopolski Bank Kredytowy SA. Die Santander-Gruppe besitzt die polnische Einheit seit dem Jahr 2011. Eine Veräußerung würde eine bedeutende Veränderung in der osteuropäischen Strategie des Finanzkonzerns darstellen.

