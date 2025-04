Die neue Vertriebskooperation zwischen 3CLogic und Glidefast Consulting erweitert ServiceNows Potenzial im KI-gestützten Kundenservice mit integrierter Sprachlösung

Die ServiceNow Aktie zeigt positive Signale nach der Bekanntgabe einer erweiterten Partnerschaft zwischen 3CLogic und Glidefast Consulting. Diese strategische Allianz könnte den Marktanteil des Unternehmens im Contact-Center-as-a-Service (CCaaS) Segment deutlich ausbauen. Die Kooperation zwischen dem führenden KI-gestützten Contact-Center-Plattformanbieter 3CLogic und dem Elite ServiceNow Partner Glidefast Consulting ermöglicht künftig eine vollständig integrierte Sprachlösung, die speziell für ServiceNow entwickelt wurde. Durch diese Vertriebsvereinbarung wird Glidefast nun als offizieller Wiederverkäufer von 3CLogics KI- und Contact-Center-Lösungen fungieren. Besonders relevant ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass ServiceNow aktuell seinen Fokus auf die Transformation des Front-Office verstärkt, wobei die Sprachkommunikation weiterhin ein entscheidender Kanal für Kundeninteraktion und Servicebereitstellung bleibt.

Wachsende Bedeutung von KI-gestütztem Kundenservice

Die Nachfrage nach nahtlosen, einfühlsamen und effizienten Interaktionen im Kundenservice wächst kontinuierlich. Künstliche Intelligenz verändert bereits heute die Servicequalität maßgeblich, und der nächste Entwicklungsschritt hin zu KI-Agenten verspricht eine weitere Verbesserung der Kundenerfahrung. Die zertifizierten Contact-Center-Lösungen von 3CLogic erweitern die Fähigkeiten der Now Platform durch die Integration intelligenter Sprachverarbeitung, intelligentes Anrufrouting, Echtzeit-Transkriptionen, KI-gestützte Sprachanalyse und direkte Analysen in die bestehenden Workflows und Produkte von ServiceNow. Dies ermöglicht Unternehmen, Betriebsabläufe zu optimieren, Datensilos zu beseitigen, Betriebskosten zu senken und ein einheitlicheres Kundenerlebnis zu bieten. Durch die vertiefte Zusammenarbeit positionieren sich 3CLogic und Glidefast, um die steigende Nachfrage nach nativen, skalierbaren Sprachlösungen zu erfüllen, die digitale und menschliche Interaktionen auf der Now Platform vereinen.

