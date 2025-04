Der süddeutsche Energieversorger aus Karlsruhe erholt sich deutlich nach Verlusten der Vorwoche und baut Abstand zum 52-Wochen-Tief auf über 10% aus.

Die Aktie des süddeutschen Energieversorgers EnBW legte am heutigen Handelstag kräftig zu. Mit einem Plus von 5,06 Prozent kletterte der Kurs auf 66,40 Euro, nachdem das Papier am Vortag noch bei 63,20 Euro notiert hatte. Dieser deutliche Anstieg steht im Kontrast zur schwächeren Entwicklung der vergangenen Woche, in der die Aktie insgesamt 7,52 Prozent an Wert einbüßte. Seit Jahresbeginn 2025 kann der Versorger dennoch eine positive Bilanz vorweisen, mit einer Wertsteigerung von 9,57 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Kurserholung, die den Abstand zum 52-Wochen-Tief von 60,00 Euro (Ende Dezember 2024) auf nun 10,67 Prozent ausgebaut hat.

Unternehmensaussichten mit nahender Hauptversammlung

In genau einem Monat, am 8. Mai 2025, findet die Jahreshauptversammlung des Karlsruher Energieversorgers statt. Investoren richten ihren Blick bereits auf dieses wichtige Ereignis, bei dem möglicherweise richtungsweisende Entscheidungen zur weiteren strategischen Ausrichtung getroffen werden. Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens deuten auf eine attraktive Bewertung hin: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,77 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von nur 0,41 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Allerdings liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 20,11 auf einem relativ hohen Niveau, was die positive Gesamteinschätzung etwas relativiert. Der Energieversorger, der mehrheitlich im Besitz des Landes Baden-Württemberg und der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke steht, profitiert weiterhin von seinen Investitionen in erneuerbare Energien und seiner starken regionalen Verankerung.

