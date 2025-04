Der Unterhaltungsriese verzeichnet einen signifikanten Kursverlust von über 30% seit Dezember, während Finanzexperten weiterhin Potenzial für eine Erholung sehen.

Nach monatelangem Abwärtstrend hat die Walt Disney Aktie gestern ihr 52-Wochen-Tief von 76,15 Euro erreicht. Der Kurs des Unterhaltungskonzerns verzeichnete in der vergangenen Woche einen drastischen Rückgang von 15,84 Prozent und liegt inzwischen 31,77 Prozent unter seinem Jahreshoch vom Dezember 2024. Die aktuelle Kursentwicklung steht im starken Kontrast zum Analystenkonsens, der dem Papier weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial bescheinigt.

Diese negative Tendenz bestätigt sich auch im erweiterten Betrachtungszeitraum: Mit einem Rückgang von 19,69 Prozent im vergangenen Monat und einem Jahresverlust von knapp 30 Prozent steckt die Aktie in einer ausgeprägten Schwächephase. Besonders bedenklich: Der Kurs liegt mittlerweile über 24 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 100,42 Euro, was auf einen intakten Abwärtstrend hindeutet.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Bemerkenswert ist die anhaltende Zuversicht der Finanzexperten trotz der aktuellen Kursschwäche. Von 32 Analysten, die die Walt Disney Aktie beobachten, empfehlen 23 (71,9 Prozent) den Kauf des Titels. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 115 Euro und damit rund 51 Prozent über dem aktuellen Niveau. Allerdings haben mehrere Experten in den letzten Tagen ihre Prognosen nach unten angepasst - am 8. April wurde das Kursziel von 115 Euro bestätigt, nachdem es zuvor bei 125 Euro lag, und am 4. April senkte ein weiterer Analyst sein Kursziel von 127 auf 124 Euro.

Die kommende Quartalsbilanz könnte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein. Für den 7. Mai ist die Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 angekündigt, die vorbörslich präsentiert werden sollen. Mit einem aktuellen KGV von 28,34 erscheint die Aktie derzeit nicht günstig bewertet, obwohl Analysten für 2025 ein deutlich niedrigeres KGV von 15,22 prognostizieren.

