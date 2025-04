Der US-Energiekonzern verzeichnet drastische Kursverluste von 22% innerhalb einer Woche aufgrund fallender Ölpreise und mehrfacher Kurszielreduktionen durch Experten.

Die Aktie des US-amerikanischen Öl- und Gaskonzerns Occidental Petroleum notiert mit 35,45 Euro auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Allein in der vergangenen Woche verlor das Papier über 22 Prozent an Wert und markierte am 8. April 2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Verantwortlich für den dramatischen Kursverfall sind mehrere Faktoren: Der Ölpreis befindet sich auf dem tiefsten Niveau seit 2021, was die gesamte Branche belastet. Zudem haben mehrere Analysten ihre Bewertungen für den Konzern nach unten korrigiert.

Am Dienstag stufte TD Cowen die Occidental-Aktie herab und senkte das Kursziel drastisch von 68 auf 45 US-Dollar. Zwei weitere Analysehäuser passten ebenfalls ihre Kursziele nach unten an: Ein Haus reduzierte sein Ziel von 58 auf 55 US-Dollar bei gleichbleibender "Market Perform"-Einstufung, während ein anderes Institut trotz "Outperform"-Rating sein Kursziel von 73 auf 55 US-Dollar kappte. Diese Anpassungen erfolgten kurz nach einer weiteren Kurszielreduzierung von 71 auf 60 US-Dollar durch ein viertes Analysehaus am 3. April.

Düstere Aussichten trotz geplanter Dividendenerhöhung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Occidental Petroleum ?

Die Marktstimmung für Occidental bleibt gedämpft, obwohl das Unternehmen für das erste Quartal 2025 eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 0,22 auf 0,24 US-Dollar angekündigt hat. Von den 28 Analysten, die die Aktie beobachten, sind 57,1 Prozent neutral eingestellt, während nur 35,7 Prozent eine positive Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 56,93 US-Dollar zwar deutlich über dem aktuellen Niveau, wurde jedoch in den letzten Tagen sukzessive nach unten angepasst.

Trotz eines vergleichsweise günstigen Kurs-Cashflow-Verhältnisses von 2,93 und eines moderaten KGV von 14,12 meiden Anleger derzeit die Aktie. Die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 7. Mai könnte neue Impulse bringen, doch angesichts des schwachen Ölpreisumfelds und der anhaltend negativen Dynamik bleiben die kurzfristigen Perspektiven eingetrübt. Die Marktkapitalisierung des Konzerns ist mittlerweile auf 34,84 Milliarden Euro geschrumpft.

Anzeige

Occidental Petroleum-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Occidental Petroleum-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Occidental Petroleum-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Occidental Petroleum-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Occidental Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...