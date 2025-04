Der Gewerbeimmobilienkonzern Gateway Real Estate erleidet signifikante Kursverluste. Trotz positiver Jahresentwicklung zeigen technische Indikatoren eine Überverkaufssituation.

Der Immobilienkonzern Gateway Real Estate verzeichnet aktuell deutliche Kursverluste an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 0,665 Euro (Stand: 08. April 2025) ist die Aktie des Gewerbeimmobilienspezialisten allein in der vergangenen Woche um beachtliche 15,23 Prozent eingebrochen. Besonders markant ist diese Entwicklung im Kontext der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen, die für Ende April erwartet werden. Der jüngste Kursrückgang folgt auf eine positive Entwicklung seit Jahresbeginn, bei der die Aktie insgesamt noch ein Plus von 26,73 Prozent verzeichnen konnte.

Die technischen Indikatoren deuten auf eine angeschlagene Marktsituation hin: Der RSI-Wert von lediglich 16 signalisiert eine deutliche Überverkaufssituation. Gleichzeitig hat sich der Kurs mit einem Abstand von 7,13 Prozent unter den 50-Tage-Durchschnitt begeben und liegt aktuell 8,19 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,70 Euro.

Finanzkennzahlen und Ausblick auf Quartalsergebnisse

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 130,73 Millionen Euro bleibt Gateway Real Estate ein vergleichsweise kleiner Akteur im deutschen Immobiliensektor. Das Unternehmen, das sich auf die "Buy-and-Hold"-Strategie bei Core Plus und Value Added Immobilien konzentriert, kämpft weiterhin mit herausfordernden Finanzkennzahlen. Mit einem KUV von 4,27 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben überbewertet. Hinzu kommt ein negativer Cash-Flow pro Aktie von -0,54 Euro.

Anleger richten ihren Blick nun besonders auf die für den 30. April 2025 angekündigte Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024. Diese könnten Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen seine Strategie im herausfordernden Gewerbeimmobilienmarkt erfolgreich umsetzen kann, oder ob weitere Kursrückgänge zu erwarten sind. Trotz des jüngsten Kursrückgangs notiert die Aktie noch immer deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,21 Euro, das im Juni 2024 erreicht wurde.

