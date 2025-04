Der Stuttgarter Luxusfahrzeughersteller erlebt Kursverluste von 3,47% auf 47,58 Euro, während die Elektrofahrzeug-Sparte schwächelt und der Druck aus China wächst.

Der Anteilsschein des Stuttgarter Premiumherstellers Mercedes-Benz verzeichnete zuletzt deutliche Verluste an der Börse. Im aktuellen Handel büßte die Aktie 3,47 Prozent ein und notierte bei 47,58 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,71 Euro gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Während der deutsche Leitindex DAX nach dem jüngsten US-Zollschock zunächst unter die 20.000-Punkte-Marke rutschte, taxierte der Broker IG den Index am Folgetag wieder höher bei 20.187 Zählern. Diese positive Tendenz konnte die Mercedes-Aktie jedoch nicht mittragen, da der Autobauer mit eigenen Herausforderungen konfrontiert ist.

Schwache E-Auto-Nachfrage belastet Ausblick

Ein wesentlicher Grund für die Kursschwäche liegt in den aktuellen Absatzzahlen: Im ersten Quartal verzeichnete Mercedes-Benz einen spürbaren Rückgang bei der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Diese Entwicklung belastet den Aktienkurs, während gleichzeitig der Wettbewerbsdruck aus China zunimmt. Der chinesische Technologiekonzern BYD bringt seine Premium-Marke Denza nach Europa und erweitert damit sein Angebot im Bereich der New Energy Vehicles. Diese direkte Konkurrenz für die etablierten deutschen Premiumhersteller wie Mercedes-Benz, Audi, BMW und Porsche dürfte den Marktdruck weiter erhöhen. Interessanterweise gibt es auch Gerüchte über ein mögliches Interesse von Mercedes-Benz am insolventen schwedischen Batteriezellenhersteller Northvolt. Laut unbestätigten Berichten sollen Vertreter des Stuttgarter Konzerns zusammen mit Bosch-Repräsentanten Northvolt in Schweden besucht haben - ein möglicher strategischer Schritt, um die eigene Position im Elektromobilitätssektor zu stärken.

