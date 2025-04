Der europäische Online-Apothekenführer platziert neue Finanzierungsinstrumente mit 1,75% Zinssatz und kauft gleichzeitig bestehende Schuldverschreibungen zurück

Redcare Pharmacy N.V., führende Online-Apotheke in Europa, hat am 8. April 2025 erfolgreich nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und sind mit einem Kupon von 1,75 Prozent per annum ausgestattet, der halbjährlich zahlbar ist. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 173,74 Euro festgelegt, was einer Wandelprämie von 42,5 Prozent über dem Referenzpreis von 121,92 Euro entspricht. Dieser Referenzpreis wurde durch den Xetra-Schlusspreis am 8. April 2025 minus einem Abschlag von 7 Prozent bestimmt. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen bei Fälligkeit ungefähr 191,11 Euro, was einer effektiven Prämie von etwa 56,8 Prozent über dem Referenzpreis entspricht. Der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein, und das Unternehmen beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Rückkauf bestehender Anleihen und positive Analysteneinschätzungen

Parallel zur Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen hat Redcare Pharmacy einen Teil ihrer ausstehenden nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 225 Millionen Euro mit einem Kupon von 0,00 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2028 zurückgekauft. Nach Abschluss des umgekehrten Bookbuilding-Verfahrens hat die Gesellschaft dem Rückkauf Ausstehender Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 157,9 Millionen Euro (entsprechend etwa 70,2 Prozent des ausstehenden Nennwerts) zugestimmt. Der Kaufpreis pro Ausstehender Wandelschuldverschreibung im Nennwert von jeweils 100.000 Euro beträgt 99.200 Euro. Die Abwicklung des Rückkaufs wird voraussichtlich am oder um den 22. April 2025 erfolgen. Die aktuellen Entwicklungen stehen im Einklang mit den positiven Analysteneinschätzungen. Beispielsweise hat das Analysehaus MWB Research die Aktien von Redcare Pharmacy bei unverändertem Kursziel von 144 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Als Begründung wurde angeführt, dass die Margenerholung rund laufe. Die Einführung des E-Rezepts Anfang 2024 in Deutschland trägt ebenfalls zu steigenden Umsätzen bei der Online-Apotheke bei.

