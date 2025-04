EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.



08.04.2025 / 23:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, FÜR DIE EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR.





Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.



Sevenum, Niederlande, 8. April 2025. Redcare Pharmacy N.V., die führende Online-Apotheke Europas, hat erfolgreich unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Die Schuldverschreibungen sind in Stammaktien wandelbar, mit einer Verkaufsoption für die Anleihegläubiger am fünften Jahrestag. Gleichzeitig kaufte die Gesellschaft ca. 70,2% ihrer ausstehenden unbesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 225 Millionen Euro, fällig 2028, zurück, die ein Verkaufsoptionsrecht für Anleihegläubiger im Januar 2026 beinhalteten. Mit dem gleichzeitigen und erfolgreichen Abschluss dieser Transaktionen verlängerte die Gesellschaft proaktiv ihr Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten zu günstigen Konditionen.

Die neuen Anleihen wurden zum Nennwert von EUR 100,000 mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 1,75% pro Jahr ausgegeben. Der Wandlungspreis von EUR 173,74 entspricht einer Wandlungsprämie von 42,5% über dem Referenzpreis von EUR 121,92, der auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 8. April 2025 abzüglich eines Abschlags von 7% ermittelt wurde. Sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, werden sie bei Fälligkeit am oder um den 16. April 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (der "Aufgezinste Rückzahlungsbetrag") eingelöst, der auf 110% des Nennbetrags festgelegt wurde. In Anbetracht des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. EUR 191,11. Dies entspricht einer rechnerischen Prämie von ca. 56,8%.

Jasper Eenhorst, CFO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Durch die vorzeitige Verlängerung unserer Finanzverbindlichkeiten zu attraktiven Konditionen haben wir unsere Bilanz und Kapitalstruktur gestärkt. Die Transaktionen geben uns Finanzierungssicherheit und Flexibilität für die kommenden Jahre, so dass wir uns auf die Umsetzung unserer Strategie konzentrieren können. Wir konnten von der aktuellen Stärke des Wandelanleihenmarktes profitieren und mit dem Rückkauf der bestehenden Anleihen Refinanzierungsrisiken proaktiv adressiert und eine potenzielle Verwässerung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre reduziert."

Redcare Pharmacy führte 2024 nahezu 37 Millionen Bestellungen aus und erzielte einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd.. Der aktive Kundenstamm wächst rasant und hat inzwischen die 13-Millionen-Marke überschritten. Die Umsätze mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) wächst seit vielen Jahren in Folge zweistellig, so auch im ersten Quartal 2025, wie aus den kürzlich veröffentlichten vorläufigen Zahlen hervorgeht, während die Verkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland seit der flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezepts (e-Rx) im Jahr 2024 sehr besonders schnell wachsen.

Die jüngsten Transaktionen unterstützen das anhaltende Wachstum der Gesellschaft und spiegeln einen disziplinierten Ansatz gegenüber den Kapitalmärkten wider, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Steuerung der potenziellen Verwässerung für bestehende Aktionäre liegt.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Goldman Sachs Bank Europe SE und Deutsche Bank fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren, gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Dealer Manager.

Investor Relations Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Presse Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied des Auswahlindex MDAX.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT AN ANDERE PERSONEN WEITERGELEITET ODER VERTEILT WERDEN UND DARF IN KEINER WEISE VERVIELFÄLTIGT WERDEN. JEGLICHE WEITERLEITUNG, VERTEILUNG ODER VERVIELFÄLTIGUNG DIESER MITTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IST UNERLAUBT. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN ZU EINEM VERSTOSS GEGEN DEN UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") ODER DIE GELTENDEN GESETZE EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG FÜHREN.

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DIE BEI DER WANDLUNG DER IN DIESER MITTEILUNG GENANNTEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU LIEFERNDEN AKTIEN SIND NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM SECURITIES ACT ODER BEI EINER WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE ODER EINER STAATLICHEN ODER ANDEREN GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN OHNE REGISTRIERUNG NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, AUSGENOMMEN IM RAHMEN EINER VERFÜGBAREN AUSNAHMEREGELUNG VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES SECURITIES ACT UND DER GELTENDEN BUNDESSTAATLICHEN ODER ANDEREN WERTPAPIERGESETZE ODER IM RAHMEN EINER TRANSAKTION, DIE NICHT UNTER DIESE REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN FÄLLT. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEBEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE MITTEILUNG NUR AN (I) PROFESSIONELLE ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "ORDER") FALLEN, UND (II) PERSONEN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN UND (III) PERSONEN, AN DIE ODER AN DIE SIE ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG VERTEILT ODER GERICHTET WERDEN KÖNNEN (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMENFASSEND ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIE WERTPAPIERE SIND NUR FÜR RELEVANTE PERSONEN ZUGÄNGLICH, UND JEGLICHE EINLADUNG, JEGLICHES ANGEBOT ODER JEGLICHE VEREINBARUNG ZUR ZEICHNUNG, ZUM KAUF ODER ZUM SONSTIGEN ERWERB SOLCHER WERTPAPIERE WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS HANDELN ODER SICH DARAUF VERLASSEN.

DIESE MITTEILUNG IST EINE WERBUNG UND KEIN PROSPEKT IM SINNE DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 14. JUNI 2017 ÜBER DEN ZU VERÖFFENTLICHENDEN PROSPEKT BEI ÖFFENTLICHEM ANGEBOT ODER ZULASSUNG VON WERTPAPIEREN ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT (DIE "PROSPEKTVERORDNUNG"). DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER HIERIN BESCHRIEBENEN TRANSAKTION WERDEN IN DER ENDGÜLTIGEN FASSUNG DER BEDINGUNGEN DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN BESCHRIEBEN. ANLEGER SOLLTEN DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN NUR AUF DER GRUNDLAGE DER INFORMATIONEN IN DER ENDGÜLTIGEN VERSION DER EMISSIONSBEDINGUNGEN (SOFERN VERFÜGBAR) ZEICHNEN.

DIE EMITTENTIN, DER MANAGER ODER EINES IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HABEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGRIFFEN ODER WERDEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGREIFEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER DEN BESITZ ODER DIE VERTEILUNG VON JEGLICHEN ANGEBOTSUNTERLAGEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG IN EINER RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE MASSNAHME ERFORDERLICH IST, ZULASSEN WÜRDEN. KÄUFER UND PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG ERHALTEN, SIND DURCH DIE EMITTENTIN, DIE MANAGER ODER EINER IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT ZULASSEN WÜRDEN, UND IHREN JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, AUF EIGENE KOSTEN (UND ES WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SIE DIES TUN WERDEN) VERPFLICHTET ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN IN JEDER RECHTSORDNUNG EINZUHALTEN, IN DER SIE DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN KAUFEN, ANBIETEN, VERKAUFEN ODER LIEFERN ODER DIESE MITTEILUNG IN IHREM BESITZ HABEN.

08.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com