Der Großküchenausrüster verzeichnet weitere Verluste im Börsenhandel, während Experten ihre Prognosen nach unten korrigieren und mehrheitlich neutrale Bewertungen abgeben.

Die Rational Aktie geriet am heutigen Handelstag weiter unter Druck. Mit einem Tagesverlust von 1,13 Prozent notierte das Papier des Großküchenausrüsters bei 678,00 Euro. Besonders bemerkenswert erscheint das gesenkte Kursziel der Deutschen Bank, die nach Vorlage der endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 ihr Preisziel für die Aktie des Landsberg am Lech ansässigen Unternehmens von 895 auf 825 Euro reduzierte. Die Einstufung "Hold" wurde jedoch beibehalten, was die vorherrschende neutrale Grundhaltung unter Analysten widerspiegelt - derzeit stufen 56,2 Prozent der 16 beobachtenden Experten die Aktie mit "Halten" ein.

Analysten zunehmend skeptisch

Die jüngste Entwicklung reiht sich in einen negativen Trend ein, den die Rational-Aktie seit einigen Monaten durchlebt. Mit einem Monatsverlust von 11,07 Prozent und einem Jahresverlust von 13,94 Prozent zeigt sich die schwierige Marktphase des Technologieunternehmens. Während die Deutsche Bank ihre zurückhaltende Position bekräftigt, bewertet die RBC die Aktie seit dem 4. April 2025 sogar mit "Sell". Lediglich Bernstein zeigt sich mit einem "Buy"-Rating optimistischer für den Hersteller von Combi-Dämpfern und Kochsystemen für Großküchen. Insgesamt notiert die Aktie aktuell 38,57 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltende Schwäche unterstreicht.

