Der Schweizer Haushaltsgeräteproduzent verzeichnet einen erfreulichen Kursgewinn trotz schwieriger Wochen und präsentiert günstige Bewertungskennzahlen.

Die V-ZUG Holding Aktie verzeichnete am 08. April 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,35 Prozent auf 61,00 CHF. Dieser positive Trend folgt unmittelbar auf die fünfte ordentliche Generalversammlung des Schweizer Haushaltsgeräteherstellers, die kürzlich in Zug stattfand. Bei dieser Zusammenkunft stimmten die Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, was offenbar für Vertrauen bei den Anlegern sorgte. Besonders beachtlich erscheint der aktuelle Kursanstieg vor dem Hintergrund einer ansonsten durchwachsenen Performance der letzten Wochen - auf Monatssicht verzeichnet das Papier immerhin noch ein Minus von 10,03 Prozent.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Trotz des jüngsten Kursanstiegs deutet die fundamentale Bewertung auf eine mögliche Unterbewertung der V-ZUG Aktie hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,66 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,32 für das Geschäftsjahr 2024 liegt die Bewertung im durchaus attraktiven Bereich. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,76 erscheint im breiteren Marktvergleich günstig. Trotz dieser positiven Fundamentaldaten haben Analysten ihre Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten korrigiert, was auf anhaltende operative Herausforderungen hindeuten könnte. Der einzige die Aktie beobachtende Analyst hält derzeit an seiner neutralen Einschätzung fest und nennt ein Kursziel von 76,00 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von über 27 Prozent entspricht.

