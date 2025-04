Der norwegische Energiespezialist verliert binnen eines Tages über 16 Prozent an Wert. Seit dem Höchststand im September ist der Kurs um 87 Prozent eingebrochen.

Der Wasserstoff-Spezialist Hexagon Purus AS verzeichnet aktuell massive Kursverluste. Im heutigen Handelsverlauf brach die Aktie um weitere 16,25 Prozent ein und notiert nun bei 0,13 Euro, was einem Wochentief nahe kommt. Besonders alarmierend: Der Titel hat seit Jahresbeginn bereits 74,21 Prozent seines Wertes verloren und befindet sich mittlerweile 87,02 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,99 Euro, das erst im September 2024 erreicht wurde. Der anhaltende Abwärtstrend ist umso dramatischer angesichts der Tatsache, dass der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt inzwischen 75,53 Prozent beträgt.

Quartalszahlen und Analystenmeinungen

Die am 11. Februar veröffentlichten Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 haben die negative Stimmung am Markt weiter verschärft. Das Unternehmen musste einen Verlust je Aktie ausweisen, was Anleger massiv verunsicherte. Obwohl die Volatilität mit annualisierten 179,88 Prozent außergewöhnlich hoch ist, zeigen sich auch die Analysten zunehmend skeptisch. Von den fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen nur noch einer zum Kauf, während drei zum Halten und einer sogar zum Verkauf rät. In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel deutlich nach unten korrigiert, was die zunehmende Besorgnis über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Positiv zu vermerken ist lediglich, dass die Aktie kürzlich ihr 52-Wochen-Tief von 0,10 Euro (4. April 2025) überwunden hat und sich derzeit knapp 25 Prozent darüber bewegt.

