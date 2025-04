Der Technologiekonzern entließ zwei Mitarbeiter nach Protesten gegen Israels Militärkooperationen, wodurch die Börsenkapitalisierung unter Apple-Niveau fiel.

Microsoft hat zwei Software-Ingenieure entlassen, die während der 50-jährigen Jubiläumsfeier des Unternehmens öffentlich gegen KI-Verträge mit dem israelischen Militär protestiert hatten. Ibtihal Aboussad, eine in Toronto ansässige Ingenieurin in Microsofts KI-Abteilung, wurde am Montag wegen "vorsätzlichem Fehlverhalten und Ungehorsam" gekündigt. Während einer Keynote-Rede von Microsoft-KI-CEO Mustafa Suleyman hatte Aboussad sich erhoben und die Rolle des Unternehmens bei der Bereitstellung von KI-Tools für Israel kritisiert. Sie wurde nach Äußerungen gegen Suleyman von der Veranstaltung entfernt. Die zweite Protestierende, Ingenieurin Vaniya Agrawal, hatte bereits ihre Kündigung zum 11. April eingereicht, doch Microsoft beschleunigte ihren Abgang nach einer Störung während einer separaten Veranstaltung mit CEO Satya Nadella.

Marktwert sinkt unter Microsoft-Konkurrent

Die Aktie des Technologieriesen rutschte im Zuge dieser Ereignisse ab und überholte damit Apple in der Marktkapitalisierung. Microsoft erreichte einen Marktwert von 2,64 Billionen Dollar, während Apple auf 2,59 Billionen Dollar fiel. Die Apple-Aktie sank im nachbörslichen Handel am Dienstag auf ein 11-Monats-Tief und verlor 1,8% auf 169,49 Dollar. Die Sorgen über einen drohenden Handelskrieg unter der Trump-Administration belasten beide Technologiewerte, wobei besonders die angekündigten 104% Zölle auf chinesische Importe negative Auswirkungen haben könnten. Während Apple in den letzten drei Handelstagen den größten Kurssturz seit Juli 2001 erlebte, kommt Microsoft trotz der Kontroverse um die Entlassungen und Senatoren-Anfragen zu KI-Partnerschaften besser weg. Zwei demokratische US-Senatoren haben zudem Informationen von Microsoft über seine Cloud-Computing-Partnerschaften mit KI-Unternehmen angefordert und Bedenken über mögliche Wettbewerbsverzerrungen geäußert.

