Der Biogasanbieter aus Lohne zeigt beeindruckende Kurssteigerungen mit zweistelligem Wachstum im Jahresvergleich und positiven technischen Indikatoren.

Die Envitec Biogas AG verzeichnet im laufenden Monat April eine bemerkenswerte Kursentwicklung mit einem Plus von 12,62% in den letzten 30 Tagen. Beim gestrigen Handelsschluss am 8. April 2025 erreichte die Aktie einen Wert von 33,90 Euro, was einem Zuwachs von über 3% innerhalb der vergangenen Woche entspricht. Besonders beachtlich ist die Jahresentwicklung: Seit Jahresbeginn konnte der Wert der Envitec-Aktie um 16,49% zulegen. Der Biogas-Spezialist aus Lohne positioniert sich damit weiterhin solide am Markt für erneuerbare Energien, was sich auch in der robusten Marktkapitalisierung von knapp 500 Millionen Euro widerspiegelt.

Technische Indikatoren signalisieren weiteres Potenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Envitec Biogas ?

Die aktuellen Kursdaten sprechen für eine zunehmend optimistische Marktstimmung: Mit einem Kurs, der 9,42% über dem 200-Tage-Durchschnitt und 8,15% über dem 50-Tage-Durchschnitt notiert, zeigen die technischen Indikatoren einen stabilen Aufwärtstrend. Dabei hat sich die Aktie deutlich vom Jahrestief erholt, das am 26. April 2024 bei 27,70 Euro markiert wurde - ein Abstand von über 22%. Zum 52-Wochen-Hoch von 38,30 Euro (erreicht am 3. Juni 2024) besteht noch ein Aufwärtspotenzial von rund 11,5%. Bemerkenswert ist auch das attraktive Bewertungsniveau: Mit einem aktuellen KGV von 8,65 und einem KCV von 6,07 erscheint die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet, was zusätzliches Interesse von wertorientierten Anlegern wecken könnte.

Anzeige

Envitec Biogas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Envitec Biogas-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Envitec Biogas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Envitec Biogas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Envitec Biogas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...