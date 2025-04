Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Erster Handelstag der Cham Swiss Properties AG



09.04.2025 / 06:30 CET/CEST





Die Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG wurde mit dem gestrigen Eintrag im Handelsregister erfolgreich vollzogen. Die neue Cham Swiss Properties AG zählt zu den führenden kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Immobilienportfolio im Wert von CHF 1.6 Mrd. ist qualitativ hochwertig und fokussiert auf wirtschaftsstarke Standorte. Die Aktien der Cham Swiss Properties AG werden heute erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Cham, 9. April 2025 - Die ordentlichen Generalversammlungen der Ina Invest AG und der Cham Group AG stimmten am 31. März 2025 mit überwältigenden Mehrheiten der Fusion der beiden Gesellschaften zu und genehmigten sämtliche Anträge der jeweiligen Verwaltungsräte. So haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Ina Invest AG auch die Änderung des Firmennamens zu Cham Swiss Properties AG und die Verlegung des Firmensitzes nach Cham (ZG) gutgeheissen. Durch die im Rahmen der Fusion erfolgte Kapitalerhöhung um CHF 927'525.00 durch Ausgabe von 30'917'500 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03 steigt das Aktienkapital der Cham Swiss Properties AG auf CHF 1'424'368.62. Die Aktien der Cham Swiss Properties AG werden heute, 9. April 2025, erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CHAM, CH0524026959). Auf pro-forma Basis verfügt die Cham Swiss Properties über ein Immobilienportfolio mit einem Marktwert von CHF 1.6 Mrd. und Mieteinnahmen von CHF 23.4 Mio. Gestützt auf die hohe Eigenkapitalquote von 57.4% kann die Gesellschaft ihr Entwicklungsportfolio bis auf eine Grösse von rund CHF 3 Mrd. und Soll-Mieteinnahmen von über CHF 100 Mio. ohne Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft realisieren. Trotz hoher Investitionstätigkeit hat die Cham Swiss Properties den Anspruch, auch während der Entwicklungsphase des Portfolios eine Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Die Zürcher Kantonalbank hat die Transaktion als Sole Lead Manager begleitet. Weitere Informationen zur Fusion sind im heute veröffentlichten Prospekt enthalten. Der Prospekt kann unter Angabe der vollständigen Adresse und des Wohnsitzes kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (E-Mail: prospectus@zkb.ch ) angefordert werden. Finanzkalender 28. August 2025 Publikation des Halbjahresergebnisses 2025 20. März 2026 Publikation des Geschäftsberichts 2025 23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung

Kontakte für Investoren, Analysten und Medien IR- und Medien-Beauftragte der Cham Swiss Properties AG Edwin van der Geest +41 79 330 55 22 Thomas Balmer +41 79 703 87 28 investors@champroperties.ch Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens- und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.6 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 50 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch . Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).



