Der Medizintechnik-Konzern verzeichnet eine leichte Markterholung nach drastischen Kursverlusten. Experten prognostizieren trotz Rückschlägen erhebliches Wachstumspotenzial.

Die Siemens Healthineers Aktie zeigt am Mittwoch erste Anzeichen einer Erholung, nachdem das Papier in den vergangenen Tagen erhebliche Verluste hinnehmen musste. Der Medizintechnik-Spezialist konnte im XETRA-Handel am Dienstag um 3,15 Prozent zulegen und gehörte damit zu den stärkeren Werten im DAX. Diese positive Entwicklung setzt sich auch am heutigen Handelstag fort, wobei der Kurs bei 42,85 Euro notiert - ein leichter Rückgang von 0,14 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss, aber eine deutliche Verbesserung zum Wochenbeginn.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruch optimistisch

Die jüngste Kursschwäche ist bemerkenswert: Mit einem Minus von mehr als 14 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage und einem Rückgang von über 16 Prozent im letzten Monat hat die Aktie erheblich an Wert eingebüßt. Besonders kritisch waren die Handelstage am 7. und 8. April, an denen die Aktie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen deutliche Verluste von jeweils über 2,5 Prozent verzeichnete. Dennoch halten die Experten an ihrer positiven Einschätzung fest - 19 Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Kaufen" und sehen ein mittleres Kursziel von 62,81 Euro, was einem Aufwärtspotential von mehr als 42 Prozent entspricht. Anleger blicken nun gespannt auf den 7. Mai 2025, wenn Siemens Healthineers seine Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 vorlegen wird.

