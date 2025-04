Forschungsergebnisse belegen verminderte Alzheimer-Risiken durch Diabetes-Medikamente wie Ozempic, während das dänische Pharmaunternehmen mit Marktskepsis ringt.

Neue Hoffnung für Millionen von Patienten - und potenziell für Investoren des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk: Zwei kürzlich veröffentlichte Studien zeigen, dass GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Ozempic, Trulicity und Victoza das Risiko für Demenzerkrankungen erheblich senken können. Bei einer umfassenden Analyse der Gesundheitsdaten von fast 400.000 Erwachsenen über 50 Jahren mit Typ-2-Diabetes wurde festgestellt, dass diese Medikamentenklasse signifikant mit einem reduzierten Risiko für Alzheimer und verwandte Demenzformen assoziiert ist. Eine zweite Meta-Analyse von 26 klinischen Studien mit über 164.000 Teilnehmern untermauert diese Ergebnisse eindrucksvoll: GLP-1-Medikamente wurden mit einer beeindruckenden 45-prozentigen Senkung des Demenzrisikos in Verbindung gebracht. Besonders vielversprechend zeigte sich dabei Semaglutid, der Wirkstoff des Erfolgspräparats Ozempic von Novo Nordisk.

Expansionspläne treffen auf Analystenskepsis

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Novo Nordisk ?

Trotz dieser medizinisch bedeutsamen Neuigkeiten kämpft die Novo Nordisk-Aktie derzeit mit Gegenwind. Während sich die wichtigsten europäischen Börsen auf Erholungskurs befinden, zeigt der dänische Biopharma-Gigant weiterhin Schwäche. Die jüngsten Expansionsvorhaben des Unternehmens in Brasilien, die grundsätzlich positiv zu bewerten wären, werden von kritischen Analystenkommentaren überschattet. Experten weisen darauf hin, dass sich "das Adipositas-Fieber deutlich abgeschwächt" habe. Die aktuellen Diskussionen mit Investoren konzentrieren sich verstärkt auf die Verschreibungszahlen von Wegovy, was die Stimmung belastet. Dennoch bleibt Novo Nordisk mit seinen bahnbrechenden Medikamenten gegen Diabetes und Adipositas ein zentraler Treiber des Wandels in der Präzisionsmedizin und könnte durch die neu entdeckten neuroprotektiven Wirkungen seiner GLP-1-Präparate zusätzliche Marktpotenziale erschließen.

Anzeige

Novo Nordisk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novo Nordisk-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Novo Nordisk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novo Nordisk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novo Nordisk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...