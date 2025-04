Der Nutzfahrzeughersteller TRATON erlebt schwierigen Jahresauftakt mit sinkenden Auslieferungszahlen, während die E-Mobilität mit nahezu verdoppelten Verkäufen positiv hervorsticht.

Die TRATON GROUP ist erwartungsgemäß schwach ins Jahr 2025 gestartet. Wie der Nutzfahrzeughersteller auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, wurden im ersten Quartal 73.100 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen waren die europäischen Marken Scania mit einem Minus von 16 Prozent und MAN Truck & Bus mit einem Rückgang von 14 Prozent. Auch die US-Marke International verzeichnete einen Absatzrückgang von 12 Prozent. Einzig die südamerikanische Tochter Volkswagen Truck & Bus konnte gegen den Trend mit einem Plus von 16 Prozent wachsen, profitierte dabei jedoch vom noch starken brasilianischen Markt. Analysten sehen in diesen Zahlen eine Bestätigung der anhaltend schwierigen Marktlage im Nutzfahrzeugsektor, die sich bereits Ende 2024 abgezeichnet hatte.

Elektromobilität als Lichtblick

Einen deutlichen Erfolg konnte TRATON hingegen im Bereich der Elektromobilität verbuchen. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge stieg konzernweit um beachtliche 97 Prozent auf 620 Einheiten. Besonders MAN Truck & Bus ragte mit einem Anstieg von 178 Prozent auf 380 Elektrofahrzeuge heraus. Auch Scania konnte seinen E-Fahrzeug-Absatz mehr als verdoppeln (+121%). Lediglich Volkswagen Truck & Bus verzeichnete in diesem Segment einen Rückgang um 27 Prozent. Die positive Entwicklung im Elektro-Segment zeigt sich auch in konkreten Geschäftsabschlüssen: So übergab MAN kürzlich den ersten von 40 fest bestellten elektrischen Lkw an das französische Logistikunternehmen Jacky Perrenot, mit der Option auf bis zu 100 Einheiten insgesamt. Die vollständigen Finanzergebnisse zum ersten Quartal wird TRATON am 28. April 2025 veröffentlichen.

