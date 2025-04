Der französische Luxusgüterkonzern verzeichnet einen Kursgewinn von 0,82 Prozent inmitten globaler Marktturbulenzen durch Trumps überraschende Zollankündigungen.

Die LVMH-Aktie präsentierte sich gestern robust am Markt und notierte mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 500,10 Euro. Verglichen mit dem Schlusskurs des Vortages bedeutet dies einen Anstieg um 4,05 Euro für den Luxusgüterkonzern. Der moderate Kursgewinn erfolgte inmitten allgemeiner Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten, die durch die Ankündigung weitreichender Zölle durch US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden. Diese überraschenden Handelsbeschränkungen führten zu erheblichen Kurseinbrüchen an Börsen weltweit, wobei die LVMH-Aktie sich vergleichsweise widerstandsfähig zeigte. Der Luxuskonzern unter Führung von Bernard Arnault hatte zunächst positive Erwartungen an Trumps Wirtschaftspolitik geknüpft, was sich in einer optimistischen Grundhaltung widerspiegelte.

Französische Wirtschaft bewertet Trump-Politik neu

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei LVMH ?

Die anfängliche Begeisterung französischer Wirtschaftsführer für Trumps Pro-Business-Agenda weicht zunehmend einer nüchternen Betrachtung. Während viele Unternehmen, darunter auch LVMH, zunächst die wirtschaftsfreundliche Ausrichtung der US-Politik begrüßten, sorgen die nun implementierten Zölle für eine kritische Neubewertung. Der französische Wirtschaftsverband Medef, der Großkonzerne wie LVMH vertritt, äußerte offen Bedenken hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen der Handelsbeschränkungen. Die Umsetzung der im Wahlkampf angekündigten Zollpolitik, insbesondere die massiven 104-prozentigen Abgaben auf chinesische Waren, überraschte viele Marktbeobachter in ihrer Konsequenz. Der französische Staatspräsident riet Unternehmen sogar, geplante Investitionen in den USA vorübergehend auszusetzen, um die europäischen Verhandlungsbemühungen mit der Trump-Administration nicht zu untergraben. Trotz dieser geopolitischen Spannungen zeigt der aktuelle Kursanstieg der LVMH-Aktie eine gewisse Widerstandsfähigkeit des Luxussegments gegenüber handelspolitischen Verwerfungen.

Anzeige

LVMH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LVMH-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten LVMH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LVMH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...