Der Bergbauexplorer verzeichnet leichte Kursgewinne und bewegt sich vom 52-Wochen-Tief weg, während Experten dem Nickel-Kobalt-Projekt enormes Wachstumspotenzial zusprechen.

Die Aktie des kanadischen Explorationsunternehmens Canada Nickel zeigt sich am 09. April 2025 mit einem leichten Plus von 1,47 Prozent bei 0,588 Euro. Damit setzt sich die verhaltene Erholung vom 52-Wochen-Tief fort, das erst vor wenigen Wochen am 25. Februar bei 0,49 Euro markiert wurde. Mit einem Abstand von 16,67 Prozent zu diesem Tiefpunkt deutet sich eine gewisse Stabilisierung an, obwohl die Aktie gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,05 Euro aus dem April 2024 noch immer deutlich im Minus notiert. Bemerkenswert ist die aktuelle Bewertung durch Analysten, die trotz der schwachen Kursentwicklung des vergangenen Jahres mit einem Minus von 39,66 Prozent überraschend optimistisch bleiben.

Das im Timmins-Cochrane Bergbaugebiet in Ontario angesiedelte Unternehmen fokussiert sich weiterhin auf die Erschließung seines Crawford Nickel-Kobalt-Projekts, das als eines der größten Basismetallprojekte in Planung gilt. Die Finanzlage zeigt sich jedoch angespannt - für 2024 wurde ein negativer Cash-Flow von 14,8 Millionen Euro gemeldet, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -7,39 führt. Der Fehlbetrag für das abgelaufene Jahr beziffert sich auf 3,2 Millionen Euro.

Analysten setzen auf langfristiges Potenzial der Batteriemetalle

Trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen bewerten Branchenexperten die Zukunftsaussichten des Explorationsunternehmens überwiegend positiv. Sämtliche der vier befragten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei drei ein klares "KAUFEN" aussprechen und einer die Bewertung "OUTPERFORM" vergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,075 CAD, was einem enormen Aufwärtspotenzial von 234 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Die optimistische Einschätzung steht im Kontrast zur technischen Gesamtsituation - die Aktie notiert derzeit 13,27 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Auch im mittelfristigen Trend zeigt sich Schwäche mit einem Abstand von 4,10 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt. Für die investierten Anleger bleibt die Hoffnung auf die steigende Nachfrage nach Batteriemetallen im Zuge der Elektromobilität, die mittelfristig für eine Neubewertung der Nickel- und Kobaltvorkommen sorgen könnte, auf die Canada Nickel mit seinem Crawford-Projekt spekuliert.

