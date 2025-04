Der kanadische Wolfram-Produzent verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen und gewinnt durch globale Lieferketten-Neuordnung strategische Bedeutung für Verteidigungsindustrien.

Die Almonty Industries Aktie verzeichnete am 9. April 2025 einen Zuwachs von 3,64 Prozent und schloss bei 1,31 Euro. Damit setzt sich die bemerkenswerte Aufwärtsbewegung fort, die das Unternehmen seit Jahresbeginn erlebt - ein Plus von über 95 Prozent. Diese positive Entwicklung steht im Kontext der aktuellen Zoll-Debatte an den Börsen, die besonders Rohstoffwerte in den Fokus rückt. Als einer der wenigen westlichen Wolfram-Produzenten gewinnt Almonty zunehmend strategische Bedeutung, da die USA verstärkt auf diesen kritischen Rohstoff setzen, der in der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie unverzichtbar ist.

Wolfram als entscheidender Faktor für Verteidigungsinvestoren

Analysten sehen weiterhin erhebliches Kurspotenzial bei dem kanadischen Bergbauunternehmen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet 4,60 Kanadischen Dollar liegt die erwartete Steigerung bei beeindruckenden 130 Prozent. Die starke Position des Unternehmens mit Minen in Spanien, Portugal und dem Sangdong-Projekt in Südkorea erscheint zunehmend wertvoll in einer Zeit, in der Lieferketten für kritische Rohstoffe neu bewertet werden. Trotz der jüngsten Volatilität - in der vergangenen Woche gab der Kurs über 6 Prozent nach - bleibt die langfristige Perspektive mit einem 12-Monats-Zuwachs von über 213 Prozent äußerst positiv. Das Unternehmen profitiert dabei von der wachsenden Bedeutung von Wolfram als strategischer Rohstoff für Hightech- und Verteidigungsanwendungen.

