Der Telemedizin-Spezialist verzeichnet trotz monatlicher Verluste eine beachtliche Kurserholung, während Finanzexperten geteilter Meinung über die Zukunftsaussichten sind.

Der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers Health verzeichnete am gestrigen Handelstag einen bemerkenswerten Kurssprung von fast 13 Prozent und schloss bei 26,91 Euro. Diese deutliche Erholung erfolgt inmitten eines turbulenten Monats, in dem die Aktie insgesamt rund 14,5 Prozent an Wert verloren hat. Besonders auffällig ist der Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 66,06 Euro, das erst im Februar 2025 erreicht wurde - aktuell notiert der Wert knapp 60 Prozent unter dieser Marke. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von 9,7 Prozent zu Buche, während die Aktie im Jahresvergleich ihren Wert sogar verdoppeln konnte.

Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bei gespaltener Analystenmeinung

Die Bewertung durch Analysten fällt widersprüchlich aus. Von 14 Experten empfehlen zwar 31,2 Prozent einen Kauf, während 43,8 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 44,16 USD jedoch deutlich über dem aktuellen Kurs und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von etwa 69 Prozent. Die Spannbreite der Kursziele ist mit 21 bis 85 USD allerdings außergewöhnlich groß und verdeutlicht die unterschiedlichen Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung. Fundamentale Stärken des Unternehmens liegen vor allem im prognostizierten Gewinnwachstum sowie der soliden Finanzlage. Dem gegenüber steht jedoch eine hohe Bewertung mit einem erwarteten KGV von 40,85 für das laufende und 29,11 für das kommende Jahr.

