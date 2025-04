Trotz Jahresverlust von über 34% zeigt der führende Solarmodulhersteller Erholungszeichen. Analysten bleiben optimistisch vor den kommenden Quartalszahlen Ende April.

Die First Solar Aktie verzeichnete am 9. April 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,98 Prozent auf 118,76 Euro. Dieser Aufschwung erfolgt unmittelbar nachdem die Aktie des führenden Solarmodulherstellers erst am Vortag ein 52-Wochen-Tief von 109,98 Euro erreicht hatte. Die deutliche Erholungsbewegung kommt für Anleger nach einer längeren Durststrecke - seit Jahresbeginn hat das Papier immer noch rund 34,65 Prozent an Wert eingebüßt und liegt damit weit unter seinem 52-Wochen-Hoch von 278,20 Euro aus dem Juni 2024.

Hintergrund der jüngsten Kursschwäche ist unter anderem eine angepasste Prognose der Bank of America. Die Analysten von BofA Securities reduzierten am Dienstag ihr Kursziel für First Solar von 236 auf 215 US-Dollar, behielten jedoch ihre Kaufempfehlung bei. Trotz der Kurszielanpassung deutet die anhaltende Kaufempfehlung auf grundsätzliches Vertrauen in die Geschäftsperspektiven des Unternehmens hin.

Ausblick auf kommende Quartalszahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei First Solar ?

Investoren richten ihren Blick nun auf den 29. April 2025, wenn First Solar nachbörslich seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren wird. Diese Zahlen werden mit besonderer Spannung erwartet, nachdem die Analysten zuletzt ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert hatten. Trotz der aktuellen Herausforderungen sprechen die fundamentalen Daten für das Unternehmen: Mit einem KGV von 9,81 erscheint die Aktie aus Bewertungssicht attraktiv, und die Mehrheit der Analysten hält an ihrer Kaufempfehlung fest.

Anzeige

First Solar-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue First Solar-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten First Solar-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für First Solar-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

First Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...