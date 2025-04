Norwegischer Wasserstoffhersteller verzeichnet zweistelligen Kurssprung, bleibt aber im Jahresverlauf stark belastet. Investoren setzen Hoffnungen auf bevorstehende Hauptversammlung.

Der norwegische Wasserstoffspezialist Hydrogenpro konnte am gestrigen Handelstag ein beachtliches Plus von 10,65 Prozent verzeichnen und schloss bei 0,387 Euro. Diese Aufwärtsbewegung kam zur rechten Zeit, nachdem die Aktie erst am 8. April 2025 mit 0,33 Euro ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Der deutliche Kursanstieg könnte auf technische Gegenbewegungen zurückzuführen sein, nachdem der Titel in den vergangenen Wochen unter erheblichem Verkaufsdruck stand. Trotz des gestrigen Gewinns liegt die Aktie auf Monatssicht immer noch knapp 13 Prozent im Minus und hat im Jahresvergleich sogar über 74 Prozent an Wert eingebüßt.

Jahreshauptversammlung könnte für neue Impulse sorgen

In knapp drei Wochen, am 30. April 2025, steht für Hydrogenpro die jährliche Hauptversammlung an. Anleger hoffen auf wichtige strategische Ankündigungen, die dem Aktienkurs neues Leben einhauchen könnten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 389,26 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Einschätzung der Analysten: Obwohl nur zwei Experten die Aktie aktiv abdecken, fällt der Konsens mit "Outperform" überraschend positiv aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,699 US-Dollar, was einem enormen Aufwärtspotenzial von über 600 Prozent entspricht - allerdings ist diese Prognose angesichts der anhaltenden Kursschwäche mit Vorsicht zu betrachten.

