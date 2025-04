Anhaltende Verluste beim Private-Equity-Spezialisten trotz einstimmiger Kaufempfehlungen von Experten mit einem Kursziel von durchschnittlich 41,90 Euro.

Der Aktienkurs der Deutschen Beteiligungs AG setzte seinen negativen Trend fort und notierte am 9. April 2025 bei 22,43 Euro, was einem Tagesverlust von 2,71 Prozent entspricht. In der vergangenen Woche verzeichnete das Papier des Private-Equity-Spezialisten einen deutlichen Rückgang von 6,42 Prozent, während die negative Entwicklung auf Monatssicht mit minus 3,38 Prozent ebenfalls anhält. Der aktuelle Kurs liegt damit weiterhin rund 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,45 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Besonders besorgniserregend: Der Aktienkurs entfernt sich mit mittlerweile 8,41 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt zunehmend von seinen gleitenden Mittelwerten.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche zeigen sich Finanzexperten bemerkenswert einig in ihrer Einschätzung der Deutschen Beteiligungs AG. Alle sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, sprechen eine Kaufempfehlung aus und sehen erhebliches Aufwärtspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,90 Euro, was einem möglichen Kursanstieg von knapp 81 Prozent entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel von 36 Euro würde eine deutliche Erholung bedeuten. Das fundamentale Bewertungsniveau erscheint mit einem für 2025 prognostizierten KGV von nur 3,47 attraktiv, wenngleich die Cashflow-Bewertung mit einem aktuellen KCV von 32,33 als vergleichsweise hoch eingestuft werden kann. Anleger richten ihren Blick nun auf die kommende Quartalspräsentation am 8. Mai 2025.

