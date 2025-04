Der taiwanesische Halbleitergigant sieht sich mit Ermittlungen des US-Wirtschaftsministeriums und Trumps Zolldrohungen konfrontiert, was Investoren beunruhigt.

Die TSMC Aktie steht kräftig unter Druck. Der große Halbleiterhersteller aus Taiwan sorgt aktuell für reichlich Nervosität auf den Finanzmärkten. Das explosivste Thema: Eine mögliche Milliardenstrafe seitens der USA. Die ganze Geschichte dreht sich um den vermeintlich illegalen Export von High-End-Chips nach China. Trotz strikter Regulierungen sollen einige dieser wertvollen Chips über Umwege in die Volksrepublik gelangt sein. Dies hat das US-Wirtschaftsministerium auf den Plan gerufen. Da fragt man sich doch: Wird diese Ermittlung massive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben?

Zoll-Drohungen und geopolitische Spannungen

Die ohnehin angespannte Lage wird durch Drohungen von Ex-Präsident Donald Trump zusätzlich angeheizt. Er hat TSMC unlängst mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent in die Mangel genommen. Der ehemalige US-Staatschef drängt darauf, dass TSMC Produktionsstätten in den USA errichtet. Diese Forderung kommt in einer Phase intensiver geopolitischer Spannungen und könnte weitreichende Folgen für den globalen Chipmarkt haben. Anleger beobachten die Entwicklungen mit Argusaugen, denn die Ungewissheit darüber, wie tiefgreifend diese Maßnahmen ausfallen könnten, lässt den Aktienkurs taumeln.

Bleibt abzuwarten, ob TSMC den Sturm erfolgreich meistert. Anleger sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, denn die nächsten Schritte der US-Regierung könnten weiteren Aufschluss über die Zukunft der TSMC Aktie geben. Analysten blicken gespannt auf die Reaktion des Unternehmens. Ob die Aktie bald wieder auf Kurs kommt oder nicht, das bleibt vorerst ein heiß diskutiertes Thema.

