Der Tech-Gigant verzeichnet nach Ankündigung einer Zollpause einen kurzfristigen Kurssprung, während die verschärften China-Sanktionen langfristige Herausforderungen darstellen.

Die Apple-Aktie hat schwere Zeiten hinter sich und musste seit Beginn der neuen Trump-Zölle drastische Verluste hinnehmen. Seit Jahresbeginn ist der Wert um besorgniserregende 30 Prozent eingebrochen, wovon allein 20 Prozent auf die Zeit seit Einführung der Trump-Strafzölle entfallen. Am Mittwoch konnte die Aktie allerdings einen bemerkenswerten Sprung von 15,3 Prozent verzeichnen, nachdem US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Pause für die meisten Handelszölle ankündigte. Im gleichen Atemzug beschloss Trump jedoch eine Verschärfung der Maßnahmen gegen China, indem er die Zölle von 104 auf 125 Prozent anhob. Für Apple als Unternehmen, das stark auf chinesische Zulieferer angewiesen ist, bedeutet dies enorme Kostenbelastungen. Trump hatte in sozialen Medien erklärt: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihr Unternehmen in die USA zu verlegen, wie es Apple und viele andere Unternehmen in Rekordzahlen tun."

Die China-Falle für den Tech-Giganten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple ?

Wie schlecht steht es wirklich um Apple? Während Trump den Konzern immer wieder als Vorzeigeunternehmen darstellt, das angeblich die Produktion in die USA zurückholt, sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Die massiven Zollerhöhungen auf chinesische Importe treffen den iPhone-Hersteller besonders hart, da zentrale Teile der Lieferkette nach wie vor in China verankert sind. Die Einführung der 104-prozentigen Zölle hat sich bereits deutlich im Aktienkurs niedergeschlagen. Der kurzzeitige Aufschwung nach der Ankündigung der Zollpause zeigt, wie sensibel der Markt auf jede neue Entwicklung in diesem Handelskonflikt reagiert. Während andere Tech-Unternehmen wie Nvidia mit einem Plus von 18,6 Prozent oder Arm Holdings mit sogar 24 Prozent Kursgewinn am Mittwoch noch stärker profitierten, bleibt für Apple-Anleger die Ungewissheit, wie der Konzern langfristig mit den verschärften China-Zöllen umgehen wird.

Anzeige

Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...