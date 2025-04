Der US-Immobilientrust setzt seine Dividendentradition fort, während die Aktie unter Druck steht. Analysten sehen trotz hoher Verschuldung Potenzial für Kursgewinne.

Der amerikanische Immobilientrust Realty Income hat am 9. April 2025 seine 658. monatliche Dividendenzahlung in Folge angekündigt, was die Stabilität des für seine monatlichen Ausschüttungen bekannten Unternehmens unterstreicht. Trotz dieser positiven Nachricht zeigt sich die Aktie aktuell schwach und notiert bei 48,78 Euro, was einem Rückgang von 1,31% zum Vortag entspricht. Innerhalb der letzten 30 Tage musste das Papier einen deutlichen Kursverlust von 6,10% hinnehmen und liegt damit mittlerweile rund 18% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 59,58 Euro aus dem Oktober 2024.

Die jüngste Dividendenerklärung reiht sich in eine lange Tradition ein und bestätigt den im April bereits erhöhten Ausschüttungsbetrag von 0,27 US-Dollar pro Aktie. Bemerkenswert ist, dass Realty Income erst im März 2025 seine monatliche Dividende von 0,26 auf 0,27 US-Dollar angehoben hatte, was das Unternehmen trotz aktueller Kursschwäche für dividendenorientierte Anleger weiterhin attraktiv macht.

Fundamentaldaten unter Druck

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Realty Income ?

Die aktuelle Kursschwäche spiegelt sich auch in den Fundamentaldaten wider. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 42,15 erscheint die Aktie relativ teuer bewertet. Besonders die hohe Nettoverschuldung in Kombination mit einem vergleichsweise niedrigen EBITDA belastet die Finanzsituation des Immobilienkonzerns. Positiv hervorzuheben sind jedoch die überdurchschnittlich hohen Gewinnmargen, die Realty Income zu einem der profitabelsten börsennotierten Unternehmen machen.

Der Immobilientrust, der über 6.700 Gewerbeimmobilien in 49 US-Bundesstaaten besitzt, sieht sich zunehmend mit den Herausforderungen des sich wandelnden Einzelhandelsmarktes konfrontiert. Trotz dieser Herausforderungen hält die Mehrheit der Analysten an ihrer neutralen Einschätzung fest. Von 23 Analysten stufen 17 die Aktie mit "Halten" ein, während sechs Experten optimistischer sind und zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet rund 56 Euro und signalisiert damit ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Anzeige

Realty Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Realty Income-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Realty Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Realty Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Realty Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...