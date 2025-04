Der Energiesystemspezialist aus Texas verlor über 6% an einem Tag und 35% seit Jahresbeginn, während Analysten weiterhin Potenzial mit einem Kursziel 47% über aktuellem Stand sehen.

Der Aktienkurs von Powell Industries setzte am 10. April 2025 seinen jüngsten Abwärtstrend fort und verzeichnete einen erheblichen Tagesverlust von 6,58 Prozent. Mit einem aktuellen Kurs von 156,80 Euro liegt das Papier des Spezialisten für elektrische Energiesysteme nun deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 330,80 Euro, das im November 2024 erreicht wurde. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung seit Jahresbeginn, da die Aktie bereits 35,52 Prozent an Wert eingebüßt hat. Trotz dieser negativen Kursentwicklung zeigt sich die Aktie weiterhin 24,39 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief vom April 2024 und konnte auf Monatssicht sogar um 5,65 Prozent zulegen.

Positive Fundamentaldaten im Kontrast zur Kursschwäche

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Powell Industries ?

Die Fundamentaldaten des in Houston, Texas, ansässigen Unternehmens stellen sich weiterhin solide dar. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,77 für 2025 und einem aktuell berechneten KGV von 12,62 erscheint die Bewertung trotz der jüngsten Kursschwäche moderat. Bemerkenswert ist die starke finanzielle Position des Unternehmens, die ihm erhebliche Investitionskapazitäten verschafft. Die Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch - das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 269,50 USD rund 47 Prozent über dem aktuellen Kurs. Allerdings hat sich die allgemeine Konsensmeinung in den letzten vier Monaten deutlich verschlechtert, was möglicherweise zur aktuellen Kursschwäche beiträgt. Anleger sollten auch den kommenden Quartalsbericht beachten, der für den 6. Mai 2025 angekündigt wurde und möglicherweise neue Impulse liefern könnte.

Anzeige

Powell Industries-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Powell Industries-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Powell Industries-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Powell Industries-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Powell Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...